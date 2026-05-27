Jacob Elordi contó cómo grabó la impactante muerte de Nate Jacobs en Euphoria , una de las escenas más intensas de la tercera temporada. En el penúltimo capítulo de la temporada, estrenado el domingo 24 de mayo, se muestra el crudo desenlace que tiene uno de los personajes más controversiales de la serie.

El personaje de Nate Jacobs es encerrado en un ataúd y enterrado vivo, debido a una deuda millonaria con unos prestamistas. Cassie Howard, esposa de Nate interpretada por Sydney Sweeney, se compromete a entregar un millón de dólares para liberarlo. No obstante, al momento de desenterrarlo ya era demasiado tarde, pues Nate es atacado por una serpiente de cascabel y muere.

Así fue la experiencia del actor durante el rodaje

El actor relató que pasó horas encerrado dentro de un ataúd mientras filmaba la secuencia en la que su personaje muere tras ser mordido por una serpiente de cascabel.

"Fue una forma genial de morir. Nate fue alguien que cometió tantos errores e hizo tantas elecciones oscuras" , expresó Elordi en detrás de cámaras.

Elordi explicó que el espacio dentro del ataúd era muy reducido, sin embargo, lejos de describir el rodaje como aterrador, el actor aseguró que la experiencia incluso le resultó relajante.

"Mis hombros tocaban los lados y no podían mover mis brazos. Luego taladrarían la tapa y se oscurecía. Fue realmente agradable. Fue bastante tranquilo ahí dentro", confesó.

Uno de los mayores retos para el equipo de producción fue garantizar que el actor tuviera suficiente oxígeno mientras permanecía encerrado durante horas.

ESPECIAL / IG / @euphoria

Las escenas fueron grabadas con serpientes reales

Uno de los aspectos más impactantes fue que las escenas se realizaron con serpientes reales. El actor explicó que Sam Levinson, creador de la serie, quería filmar con reptiles reales, así que en el set estuvieron presentes una serpiente de cascabel y una boa constrictora.

"Las serpientes sonaban y eso era alarmante cuando estás encerrado en una caja", contó. "Tenían una boa constrictora a la que le pusieron un cascabel falso en la cola”.

A pesar de ello, Elordi describió al animal con un tono afectuoso:

“Era muy lindo. Era muy cariñoso. Así que simplemente se acurrucó junto a mí y fue agradable. Pero estaba muy dormido. Era una serpiente dormilona. Tuve que empujarlo un poco para que subiera. Y eso fue todo”.

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El capítulo final de la Euphoria será emitido este domingo 31 de mayo a las 7:00 p.m., en donde por fin se develarán los desenlaces de entrañables personajes que marcaron a toda una generación.

Con información de SUN.

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AL