"Spider-Man: Brand New Day" adelanta su fecha de estreno en cines

La nueva película de Spider-Man, titulada “ Spider Man: Brand New Day”, llegará a las salas de cine el próximo 29 de julio, marcando el esperado regreso del superhéroe a la pantalla grande cuatro años después del estreno de la entrega anterior. La producción contará nuevamente con Tom Holland y Zendaya como protagonistas principales, retomando sus populares papeles dentro del universo cinematográfico del personaje.

Aunque originalmente el lanzamiento estaba previsto para el 31 de julio, la fecha fue adelantada por el estudio. Hasta ahora solo Sony Pictures España ha confirmado la nueva fecha, pero se prevé pronto se anuncie en otros países.

De acuerdo con la distribuidora, esta nueva cinta mostrará una etapa completamente distinta en la vida de Peter Parker, presentando una nueva dirección para el héroe y una evolución importante en la historia de Spider-Man.

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El mundo ha olvidado a Peter Parker, pero él no se ha olvidado de ellos. #SpiderManBrandNewDay, exclusivamente en cines 29 de julio. pic.twitter.com/FVGpzofZMc— Sony Pictures España (@sonypictures_es) May 27, 2026

¿De qué trata “Spider-Man: Brand New Day”?

En esta nueva película, Peter Parker es un adulto que vive completamente solo y tendrá que enfrentarse a una nueva serie de crímenes en la ciudad, según relata la sinopsis de sus distribuidora.

'Spider Man: Brand New Day', basada en el cómic de Marvel, está dirigido por Destin Daniel Cretton y cuenta con guión de Chris McKenna y Erik Sommers.

El reparto está integrado por Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo, entre otros.

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NA