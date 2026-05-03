¿Hasta cuándo estará la Feria Municipal del Libro de Guadalajara 2026?

Con una amplia oferta editorial y un programa cultural en marcha, la edición 57 de la Feria Municipal del Libro de Guadalajara está lista para recibir a miles de visitantes en el corazón de la ciudad, consolidándose como uno de los encuentros literarios más accesibles y tradicionales para el público tapatío.La feria se lleva a cabo desde el pasado 2 de este mes y terminará hasta el 17 de mayo de 2026, en un horario de 10:00 a 20:00 horas, teniendo como sede los Portales de la Presidencia Municipal de Guadalajara y el Andador Pedro Loza, entre las calles Independencia y avenida Hidalgo, en el Centro Histórico.En esta edición, el evento rendirá homenaje a la maestra Patricia Medina, en reconocimiento a más de tres décadas de trayectoria como escritora, editora, tallerista y promotora de la lectura en la ciudad. El encuentro contará con la participación de 40 expositores, entre librerías, editoriales y distribuidores que ofrecerán libros a bajo costo. En total, se pondrán a disposición del público cerca de 38 mil títulos, con una oferta diversa: 60% de interés general, 10% especializados, 10% de temática religiosa, y el resto dividido entre contenidos esotéricos, material didáctico e ilustración.Además de la venta de libros, el programa incluirá 120 actividades culturales como presentaciones editoriales, charlas, conferencias y conciertos, que se desarrollarán principalmente en el escenario ubicado en el Andador Pedro Loza y calle Independencia.A lo largo de sus 57 años de historia, esta feria ha mantenido su esencia: acercar los libros a la población en un espacio abierto, convirtiéndose en una puerta de entrada a la lectura para muchas personas. Durante 17 días, el Centro de Guadalajara se transforma en un punto de encuentro donde lectores de todas las edades pueden descubrir nuevas historias y reencontrarse con el hábito de leer.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA