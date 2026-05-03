¿Hasta cuándo estará la Feria Municipal del Libro de Guadalajara 2026?

Con una amplia oferta editorial y un programa cultural en marcha, la edición 57 de la Feria Municipal del Libro de Guadalajara está lista para recibir a miles de visitantes en el corazón de la ciudad, consolidándose como uno de los encuentros literarios más accesibles y tradicionales para el público tapatío.

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Fechas y horarios de la Feria Municipal del Libro de Guadalajara 2026

La feria se lleva a cabo desde el pasado 2 de este mes y terminará hasta el 17 de mayo de 2026, en un horario de 10:00 a 20:00 horas, teniendo como sede los Portales de la Presidencia Municipal de Guadalajara y el Andador Pedro Loza, entre las calles Independencia y avenida Hidalgo, en el Centro Histórico.

En esta edición, el evento rendirá homenaje a la maestra Patricia Medina, en reconocimiento a más de tres décadas de trayectoria como escritora, editora, tallerista y promotora de la lectura en la ciudad.

ESPECIAL

Venta de libros en la Feria Municipal del Libro de Guadalajara 2026

El encuentro contará con la participación de 40 expositores, entre librerías, editoriales y distribuidores que ofrecerán libros a bajo costo.

En total, se pondrán a disposición del público cerca de 38 mil títulos, con una oferta diversa: 60% de interés general, 10% especializados, 10% de temática religiosa, y el resto dividido entre contenidos esotéricos, material didáctico e ilustración.

Además de la venta de libros, el programa incluirá 120 actividades culturales como presentaciones editoriales, charlas, conferencias y conciertos, que se desarrollarán principalmente en el escenario ubicado en el Andador Pedro Loza y calle Independencia.

A lo largo de sus 57 años de historia, esta feria ha mantenido su esencia: acercar los libros a la población en un espacio abierto, convirtiéndose en una puerta de entrada a la lectura para muchas personas.

Durante 17 días, el Centro de Guadalajara se transforma en un punto de encuentro donde lectores de todas las edades pueden descubrir nuevas historias y reencontrarse con el hábito de leer.

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