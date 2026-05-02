Alertan por tolvaneras en autopista Guadalajara-Colima

Los automovilistas y conductores que circulan por la autopista Guadalajara–Colima deben estar alerta debido a la presencia de tolvaneras.

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Las tolvaneras son remolinos de polvo o arena, similares a tornados pequeños y poco destructivos, formados por aire inestable sobre suelos sobrecalentados , comunes en regiones desérticas o en esta época calurosa, ya sea en primavera o verano. Elevan polvo a gran altura, reduciendo visibilidad y calidad del aire.

¿En qué zonas se presentan las tolvaneras?

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) informó que se registran tolvaneras sobre la autopista de Guadalajara a Colima, en el tramo que está a la altura de San Marcos Evangelista y Zacoalco de Torres, en el kilómetro del 15 al 20, con intensidad considerada como media.

De acuerdo con la corporación, dichas condiciones pueden reducir la visibilidad de forma repentina y generar riesgos en la conducción de los automovilistas.

Por ello, la UEPCBJ emitió las siguientes recomendaciones, como es la disminución de la velocidad al momento de que se presente una tolvanera; encendido de las luces de los automotores; mantener la distancia entre vehículos ; evitar maniobras bruscas; y en caso de que la visibilidad sea muy baja, orillarse a un lugar seguro y esperar a que pase.

Disminuye la velocidad

Enciende tus luces

Mantén distancia entre vehículos

Evita maniobras bruscas

Si la visibilidad es muy baja, oríllate en un lugar seguro

Autoridades mantienen vigilancia ante condiciones de riesgo

La corporación informa que también se registran tolvaneras en los kilómetros 41-49, esto a la altura de los municipios de Atoyac y Techaluta de Montenegro, con intensidad considerada como alta.

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Las autoridades informan que se mantienen alertas a las condiciones de seguridad de la zona para evitar cualquier problema.

Las tolvaneras son comunes en el tramo que pasa por la laguna seca de Sayula, donde ocurren con frecuencia, y donde suelen ocasionar accidentes viales.

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