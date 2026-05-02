Alertan por tolvaneras en autopista Guadalajara-Colima

Los automovilistas y conductores que circulan por la autopista Guadalajara–Colima deben estar alerta debido a la presencia de tolvaneras.Las tolvaneras son remolinos de polvo o arena, similares a tornados pequeños y poco destructivos, formados por aire inestable sobre suelos sobrecalentados, comunes en regiones desérticas o en esta época calurosa, ya sea en primavera o verano. Elevan polvo a gran altura, reduciendo visibilidad y calidad del aire.La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) informó que se registran tolvaneras sobre la autopista de Guadalajara a Colima, en el tramo que está a la altura de San Marcos Evangelista y Zacoalco de Torres, en el kilómetro del 15 al 20, con intensidad considerada como media.De acuerdo con la corporación, dichas condiciones pueden reducir la visibilidad de forma repentina y generar riesgos en la conducción de los automovilistas.Por ello, la UEPCBJ emitió las siguientes recomendaciones, como es la disminución de la velocidad al momento de que se presente una tolvanera; encendido de las luces de los automotores; mantener la distancia entre vehículos; evitar maniobras bruscas; y en caso de que la visibilidad sea muy baja, orillarse a un lugar seguro y esperar a que pase.La corporación informa que también se registran tolvaneras en los kilómetros 41-49, esto a la altura de los municipios de Atoyac y Techaluta de Montenegro, con intensidad considerada como alta.Las autoridades informan que se mantienen alertas a las condiciones de seguridad de la zona para evitar cualquier problema.Las tolvaneras son comunes en el tramo que pasa por la laguna seca de Sayula, donde ocurren con frecuencia, y donde suelen ocasionar accidentes viales.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *