La Ruta de las Empresas llega al Centro Histórico de Guadalajara

Con 18 esculturas que decoran la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres y la explanada frente a la Catedral de Guadalajara, esta tarde fue inaugurada la Ruta de las Empresas en el Centro Histórico de la ciudad, exposición de arte itinerante que tiene como objetivo mostrar el impacto social que 17 empresas tiene en la vida de la ciudadanía. Las obras, impulsadas por el Gobierno de Guadalajara y el Consejo de la Comunicación, permanecerán hasta el 31 de mayo, antes de ser reubicadas en la avenida Chapultepec del 1 al 15 de junio.

Cada esfera contiene las labores que realizan las empresas en materia de salud, medio ambiente, responsabilidad social, entre otros. La Ruta de las Empresas se llevó a cabo en enero pasado en Ciudad de México y ahora llega a “un importante motor de desarrollo económico” de México, resaltó el presidente del Consejo de la Comunicación, Salvador Villalobos.

El objetivo es que la ciudadanía conozca las acciones que emprenden las empresas en la ciudad, Jalisco y el resto del país, por lo que cada una cuenta con un código QR con mayor información al respecto.

“La labor empresarial, como mencionamos, ha tomado un papel importante en Guadalajara, y por eso estamos aquí presentes con esta ruta […]. Es una forma de comunicar el impacto que tienen las empresas. Es algo valiosísimo, es algo donde se une gobierno, sociedad, empresas, el arte, la cultura para dar a conocer estos mensajes importantes”, comentó.

Las empresas participantes son Coppel, Danone, Quálitas, Natura, Unilever, Liverpool, Fundación Aleatica, Bausen, Devlyn, Whirlpool, Cotemar, Xignux, 3M, Cinépolis, Gayosso, Grupo Modelo y Alpura, así como una pieza representativa del Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Los representantes de cada una de ellas destacaron las acciones de responsabilidad social que emprenden sus organizaciones. En tanto, en cada una de las obras se realizó una breve explicación de las labores y se llevó a cabo una dinámica con los visitantes, en la cual se entregó un pasaporte para que fuera sellado y al final se podrían acceder a premios.

En representación de los artistas que crearon las obras, la muralista Yazmín de la Rosa Macías, Yim Miyaki, reconoció que la estructura de esfera permite mayor libertad de expresión artística, además de que el objetivo es transmitir el mensaje de las empresas a la sociedad. “Poder darle ese toque artístico, pero sobre todo onírico o con mucha creatividad, imaginación y color para entregarles piezas”.

El presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Antonio Lancaster – Jones, apuntó que las empresas participantes tuvieron la visión de hacer visible sus acciones de responsabilidad social. Afirmó que el sector privado es el que genera empleos y renueva espacios públicos, en conjunto con el gobierno y la sociedad civil.

“Sigan contando con nosotros para crear estos espacios públicos, para construir nuevos horizontes para la ciudad de Guadalajara, porque juntos somos más”, expresó.

Por último, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, aseguró que las empresas son generadoras de bienestar, pues crean puestos de trabajo y oportunidades para la ciudadanía. Las 18 obras invitan a reflexionar sobre el impacto social a través del arte y la cultura.

Destacó los eventos culturales que se llevan a cabo en la ciudad, como el Festival Bien de Noche y el GDLuz. Adelantó que en conjunto con el Consejo de la Comunicación y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco lanzarán una campaña para “cuidar Guadalajara”.

“Cuando un niño, una niña, un joven le compartes obras de arte, eventos culturales y artísticos, despiertas en ellos otras posibilidades. Empiezan a pararse frente al mundo, en otro lugar, y encuentran nuevos lenguajes para expresarse, lenguajes que a lo mejor ellos no sabían que existían. Cuando uno acerca el arte y la cultura se detonan cosas maravillosas al interior de las personas, por eso le apostamos tanto a este tipo de expresiones, porque enriquecen el espíritu”, mencionó.

Los visitantes del Centro Histórico celebraron la exposición artística. Dalia Guzmán compartió que este tipo de eventos “invitan a que más gente venga al Centro. Siempre hay algo que hacer y más si hacen este tipo de actividades, sobre todo para los niños”.

Édgar Macías coincidió y señaló que el recorrido con el pasaporte incentiva a que más gente se acerque a conocer un poco de la historia y las acciones de responsabilidad social de las empresas. “Lo hacen más atractivo para la gente y así nos quedamos con un poco de todo lo que hacen”, dijo.

YC