Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este domingo 3 de mayo prevé que estará con muy nuboso con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 42%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Lunes 4 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Martes 5 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Jueves 7 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

