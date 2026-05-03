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¿Hay contingencia hoy? Esta es la calidad del aire en el AMG este 3 de mayo

La mañana de este domingo 3 de mayo  se registran altos índices de contaminación atmosférica en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

Por: El Informador

Este domingo 3 de mayo se registra buena calidad del aire en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) en Atemajac con 39 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este domingo 3 de mayo se registra buena calidad del aire en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) en Atemajac con 39 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este domingo 3 de mayo con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como Las Pintas con 103 puntos IMECA.

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¿Cuál es la calidad del aire hoy viernes 3 de mayo en Guadalajara?

El peor nivel de calidad del aire en el AMG se registró en Las Pintas con 94 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Santa Margarita con 35 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire
Atemajac 39 puntos IMECA Buena
Country 58 puntos IMECA Aceptable
Oblatos 46 puntos IMECA Buena
Centro 53 puntos IMECA Aceptable
Tlaquepaque 38 puntos IMECA Buena
Águilas 45 puntos IMECA Buena
Las Pintas 94 puntos IMECA Aceptable
Miravalle 58 puntos IMECA Aceptable
Santa Fe 74 puntos IMECA Aceptable
Santa Margarita 35 puntos IMECA Buena
Santa Anita 53 puntos IMECA Aceptable

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¿Hay contingencia hoy 3 de mayo en Guadalajara?

De acuerdo a la SEMADET, este domingo 3 de mayo el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. De acuerdo a la institución, se registra un índice de aire malo en la estación Las Pintas con 94 puntos IMECA; por otro lado, en Santa Margrita se registra buena calidad del aire con 35 puntos IMECA. 

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

  • Prohibido realizar cualquier tipo de quema.
  • Reducir el uso de vehículos.
  • Evitar actividades al aire libre. 
  • Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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