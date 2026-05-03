El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este domingo 3 de mayo con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como Las Pintas con 103 puntos IMECA.El peor nivel de calidad del aire en el AMG se registró en Las Pintas con 94 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Santa Margarita con 35 puntos IMECA.De acuerdo a la SEMADET, este domingo 3 de mayo el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. De acuerdo a la institución, se registra un índice de aire malo en la estación Las Pintas con 94 puntos IMECA; por otro lado, en Santa Margrita se registra buena calidad del aire con 35 puntos IMECA. La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS