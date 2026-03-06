Jalisco tendrá 22 Bachilleratos Nacionales 'Margarita Maza'

Con el fin de garantizar un acceso equitativo a la educación y combatir la deserción escolar, en Jalisco se inaugurarán 22 Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”, los cuales se ubicarán en las zonas con mayor rezago de la entidad, indicó la Presidenta Claudia Sheinbaum durante la inauguración de uno de estos planteles en la localidad de San José El Verde, en el municipio de El Salto.

“Esos bachilleratos son muy especiales: van a quedar en las zonas más apartadas y van a tener educación, deporte y cultura para que los jóvenes puedan estudiar. Van a tener dos turnos [...]. Todas van a tener beca”, comentó.

Te puede interesar: Frangie reinaugura Centro de Educación Integral en Zapopan

El Bachillerato Nacional es el “paraguas” de todas las preparatorias de México, explicó la titular del ejecutivo federal. Es decir, en todos los planteles de educación media superior públicos se impartirán contenidos educativos similares, aunque cada uno tendrá su especialidad.

“Por eso ahora son Bachilleratos Nacionales, para que todas tengan el mismo prestigio todas las escuelas preparatorias”, agregó Sheinbaum Pardo.

También puedes leer: Sheinbaum promete a empresarios reforzar seguridad de Jalisco

En tanto, durante la conferencia de prensa de esta mañana celebrada en Zapopan, la secretaria de Gobernación federal, Rosa Icela Rodríguez, señaló que, como parte de la estrategia para ampliar la educación pública, en Jalisco también se construirán cuatro telebachilleratos comunitarios y se ampliarán dos Centros de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios.

Asimismo, adelantó que se reconvertirán dos Centros de Estudio de bachillerato y se construirán cuatro centros comunitarios “México Imparable” en Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP