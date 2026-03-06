El Gabinete de Seguridad del Gobierno federal se encuentra en Guadalajara y esta mañana hubo un pronunciamiento sobre el estado que guarda el Cártel Nueva Generación (CNG), luego del abatimiento de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, el pasado 22 de febrero.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), respondió si con el abatimiento de "El Mencho" en días pasados en Jalisco desaparece el Cártel Nueva Generación.

En la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 6 de marzo en Zapopan, Jalisco, García Harfuch indicó que siguen las acciones e investigaciones de seguridad .

"¿Con este abatimiento de este criminal, se puede decir que el Cártel Nueva Generación ha desaparecido?", se preguntó.

"Por supuesto que las acciones y las investigaciones continúan. Estas acciones, llevadas a cabo por el gabinete de Seguridad y específicamente esta operación llevada a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional, no solo son por una persona específica" , respondió.

"Lo que se busca es disminuir la violencia en el país, disminuir la violencia en la región, y eso, pues, son organizaciones criminales más que de una sola persona", respondió.

El secretario de Seguridad indicó que el poder del CNG ha disminuido .

"Definitivamente (ha disminuido el poder). Como se demostró, la autoridad pudo restablecer la paz en coordinación con las autoridades de Jalisco de manera muy rápida en el estado", declaró.

El gabinete de Seguridad, presente en Jalisco tras caída de “El Mencho”

Omar García Harfuch aseguró que el gabinete de Seguridad tendrá presencia en Jalisco para proteger a la población, tras el operativo en el que resultó abatido Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho".

García Harfuch indicó que, como parte de la estrategia nacional contra la extorsión, se han realizado 44 detenciones de personas y se han iniciado 257 carpetas de investigación: "Estas acciones han permitido una reducción del 26% en la incidencia de este delito en la Entidad".

Destacó que en Jalisco, en coordinación de autoridades federales con estatales, se han desarrollado líneas de investigación que han permitido ubicar zonas de operación, centros logísticos y redes de apoyo de distintos grupos criminales, además de que se han realizado operativos focalizados para detener a generadores de violencia, asegurar drogas y afectar las capacidades operativas y financieras de estas organizaciones en distintas regiones del estado.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA