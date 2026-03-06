Por la mañana de este viernes, Juan José Frangie, alcalde de Zapopan, en compañía de Juan Carlos Flores Miramontes, titular de la Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ) y Magalli Pérez Lomelí, directora de Educación del gobierno de Zapopan, inauguraron el “Centro de Educación Integral” en la colonia La Arboleda.

Frangie expuso, durante la apertura que, se tienen 2 mil 200 compromisos por cumplir durante su gobierno, entre los que destaca la remodelación y rehabilitación de los Centros de Educación Integral en Zapopan.

“Vamos a cumplir con estos 2 mil 200 compromisos, la administración anterior cumplió con el 97%, nosotros queremos cerrar con el 100%”, señaló Frangie.

Frangie indicó que, dentro de estos centros, los niños podrán regularizarse de forma gratuita en materias como español, matemáticas, lectura y comprensión, además de llevar a cabo actividades recreativas como dibujo, baile y canto.

“Un país que no destina presupuesto a la educación está destinado al fracaso. Son 4 cosas a las que nosotros como gobierno estamos apostando, educación, deporte, cultura y salud. Este lugar es para que los niños y niñas de nuestro municipio tengan la educación que se merecen además de poder encontrar actividades recreativas que les apasionen. Es por eso que invito a todos los papás presentes a que traigan a sus hijos a estos centros que tanto cariño le hemos invertido”, detalló Frangie.

Pérez Lomelí, por su parte, dio más detalles sobre la disponibilidad del centro y actividades que considera fundamentales para la formación de la infancia en Zapopan.

“Tenemos un horario de ocho de la mañana a ocho de la noche, de lunes a sábado. Es un horario extenso ya que habilitamos también un salón con capacidad para 200 personas donde también se impartirá un club de lectura, además de haber invitados especiales que van a venir a hablar de valores, prevención de violencia y de cómo construir una mejor comunidad”, explicó la directora.

Lizeth Ruvalcaba, una madre cuyos niños planean asistir al centro, se mostró contenta por la reinauguración de este espacio ya que su hija podrá reforzarse tanto en lo académico como en lo recreativo.

“Mi hija lleva asistiendo 3 años a este centro, no estaba en tan buenas condiciones, pero, la remodelación que le hicieron me pone muy contenta. Mi hija toma clases de español y matemáticas, además de sus clases de baile. Yo estoy agradecida por este espacio que tenemos para traer a nuestros hijos ya que yo he visto una mejora escolar en ella y se ha permitido socializar un poco más”, concluyó.

AO



