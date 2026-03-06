Harfuch actualiza en Guadalajara datos sobre caso Rancho Izaguirre

El Gabinete de Seguridad federal se encuentra en Jalisco y hoy hubo un pronunciamiento oficial sobre el estado que guarda el caso del Rancho Izaguirre.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó que van 47 personas detenidas por el caso del Racho Izaguirre, a un año de los hallazgos en este predio en Teuchitlán , Jalisco.

En la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 6 de marzo en Zapopan, Jalisco, García Harfuch indicó que "lo que se ha encontrado son más indicios de un centro de adiestramiento" .

“De este caso, van 47 detenidos vinculados por diversos delitos, y es más, al momento, lo que se ha encontrado son más indicios de un centro de adiestramiento que otra cosa”.

"Recordemos que solo se encontró, hasta ahorita hay indicios de una persona que perdió la vida y van 47 detenidos por este hecho", dijo.

FGR debe dar información

El secretario de Seguridad señaló que la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy, debe dar la información .

También, la Presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la información relacionada con este caso la tiene que dar la FGR .

"Hay que esperar a la información. Hay mucha comunicación, eso es muy importante, de la Fiscalía General con los colectivos y va a seguir habiendo más relación, además de la que tiene la Secretaría de Gobernación para dar toda la información", dijo la Presidenta.

"Sí hay órdenes de aprehensión que faltan por cumplimentar" , agregó el secretario de Seguridad.

Harfuch destaca presencia de seguridad en Jalisco

Omar García Harfuch aseguró que el gabinete de Seguridad tendrá presencia en Jalisco para proteger a la población, tras el operativo en el que resultó abatido Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" .

García Harfuch indicó que, como parte de la estrategia nacional contra la extorsión, se han realizado 44 detenciones de personas y se han iniciado 257 carpetas de investigación : "Estas acciones han permitido una reducción del 26% en la incidencia de este delito en la Entidad".

Destacó que en Jalisco, en coordinación de autoridades federales con estatales, se han desarrollado líneas de investigación que han permitido ubicar zonas de operación, centros logísticos y redes de apoyo de distintos grupos criminales, además que se han realizado operativos focalizados para detener a generadores de violencia, asegurar drogas y afectar las capacidades operativas y financieras de estas organizaciones en distintas regiones del estado.

