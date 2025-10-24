Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción del frente frío num.10 —que circula el norte de México—; canales de baja presión en la península de Yucatán, el sureste de México y sobre el interior del país; el ingreso de humedad de ambos litorales, y la onda tropical 39 que se desplaza sobre el golfo de Tehuantepec, traerán intervalos de chubascos —de 5 a 25 milímetros— en el centro y sur de Nayarit, oeste y sur de Jalisco y Colima. Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara no hay registro de lluvia, ni de temperaturas demasiado bajas.

Este es el clima que le espera por la tarde a Guadalajara

En la iracunda ciudad de Guadalajara el cielo se mantendrá con nubes y claros, temperaturas que oscilarán entre los 30 y los 17 grados centígrados, y ráfagas de viento Oeste que correrán a 22 km/h. Por el momento, no se reporta la caída de lluvia. Además, las temperaturas medianamente más bajas de la tarde se registrarán en las siguientes horas:

04:00 PM Nubes y claros 29°C 02:00 PM Nubes y claros 29°C 03:00 PM Nubes y claros 27°C

¿Cuál es la actual trayectoria de la tormenta tropical “Melissa”?

El SMN también advirtió que la actual tormenta tropical “Melissa” se sitúa a los 260 km al sursureste de Kingston, en Jamaica, y a mil 325 km al este-sureste de Cancún, en Quinta Roo. Su desplazamiento actual es hacia el norte a 0 km/h, esta mantiene vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h.

“Melissa” podría alcanzar la categoría 4 como huracán, cuando se localice a mil 35 km al este-sureste de Punta Herrero, en Quintana Roo. A raíz de su lejana distancia, no representa riesgo ni hay zonas de vigilancia en México.

ESPECIAL / IAM

Con información del SMN, Conagua, IAM, y Meteored.

