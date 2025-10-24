La Fiscalía del Estado de Jalisco informó sobre la detección de dos nuevas modalidades de fraude, derivadas de recientes denuncias por extorsión y estafas.

Una de las modalidades consiste en falsos avisos de cobranza, que derivan en intentos de extorsión. El modus operandi de los delincuentes es envíar notificaciones a los domicilios de las víctimas, indicando supuestos adeudos o embargos por parte de arrendadoras o cajas populares, aunque la persona nunca haya solicitado crédito ni tenido relación con estas instituciones.

Lo anterior lo hacen a través de llamadas y visitas, incluso a altas horas de la noche, los estafadores exigen pagos para detener las molestias.

Otra de las modalidades se centra en la venta fraudulenta de inmuebles mediante “recuperaciones o remates bancarios”, donde los delincuentes ofrecen propiedades inexistentes o no autorizadas, generando pérdidas económicas significativas para quienes adquieren estos bienes bajo engaño.

Supuestos remates bancarios para cometer fraudes inmobiliarios

En esta modalidad, los delincuentes ofrecen casas y departamentos a precios muy bajos, presuntamente como recuperaciones o remates bancarios, a través de internet, redes sociales y oficinas físicas.

Según las investigaciones de la fiscalía, se detectaron propiedades en colonias como Chapalita, Providencia y Americana, ofrecidas a aproximadamente una sexta parte de su valor real. Los vendedores exigen pagos en dos exhibiciones, sin posibilidad de usar créditos, y advierten que los compradores no podrán visitar los inmuebles hasta concluir supuestos procesos legales.

Por ello, la autoridad recomienda a las personas verificar la situación de las propiedades en el Registro Público de la Propiedad antes de realizar pagos, para evitar ser víctimas de estafas.

El Fiscal Estatal, Salvador González de los Santos, destacó que es fundamental que las personas afectadas conserven los documentos entregados por los falsos gestores y acudan a la Fiscalía para denunciar los hechos.

González de los Santos indicó que estas investigaciones buscan prevenir delitos que perjudican directamente a la sociedad y ofrecer asesoría y apoyo legal a las víctimas.

Las denuncias pueden presentarse en sus instalaciones ubicadas en la calle 14, Zona Industrial de Guadalajara.

MV