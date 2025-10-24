Dos hombres fueron asesinados durante las últimas horas en pleno centro de San Pedro Tlaquepaque. Los hechos fueron reportados en el cruce de las calles Glendale y República de Brasil, en el centro del municipio mencionado.

Fueron elementos de la Guardia Nacional quienes acudieron al lugar como primeros respondientes y localizaron a los dos hombres —de alrededor de 40 y 60 años respectivamente— quienes se hallaban tirados en suelo.

Presuntamente, los hombres habrían sido agredidos a balazos por los hombres armados, quienes les dispararon mientras las víctimas estaban en el sitio.

Los oficiales de la Guardia Nacional que llegaron al lugar fueron quienes resguardaron el sitio de los hechos y solicitaron auxilio médico. Sin embargo, al arribar al lugar, las víctimas ya no presentaban signos vitales. La zona fue acordonada para la recolección de casquillos percutidos, la principal evidencia.

Personal del Ministerio Público fue el encargado de procesar la escena para determinar la identidad de los agresores, mientras que los cuerpos fueron trasladados a la morgue metropolitana.

AO

