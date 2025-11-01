Gracias a las labores de patrullaje y prevención que realizaron distintas corporaciones de seguridad municipales, estatales y federales, el servicio de transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara se prestó sin interrupciones mayores y sin incidentes de consideración, reportó la Secretaría de Transporte (Setran).

El área de Supervisión al Transporte y la Dirección del Transporte Público de la dependencia monitorearon las unidades en campo, así como en el Centro de Control, lo que permitió la vigilancia en tiempo real de los camiones y distintos medios de transporte.

Aunque se presentaron incidentes menores, mismos que la Setran no detalló, ninguna de las rutas de la metrópoli dejó de prestar el servicio.

En tanto, tras las celebraciones de Halloween anoche, y mediante el operativo implementado por la Secretaría de Seguridad de Jalisco, se detuvieron a 24 personas en las colonias Moderna, Villas de Oriente, Arcos de Zapopan, Americana, Vallarta Norte, Chapalita y Lomas de la Soledad. 22 de ellas fueron detenidas por alterar el orden público, mientras que dos menores de edad fueron capturados por presunta portación de arma de fuego y droga, así como por disparar contra policías estatales. Este hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Juan Gil Preciado y Arco del Triunfo, en Zapopan.

Te puede interesar: Conoce todos los estrenos de HBO Max en noviembre

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

