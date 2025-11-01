Tras el operativo implementado por la Policía del Estado, con motivo de las celebraciones de Halloween en el Área Metropolitana de Guadalajara, se detuvieron a 24 personas, dos de ellas menores de edad quienes presuntamente portaban un arma de fuego y dosis de ‘crystal’ en Arcos de Zapopan; así como se aseguraron 124 motocicletas, una cuatrimoto y un razer.

La dependencia reportó saldo blanco y también se aseguraron una pistola calibre .22 milímetros, tres cartuchos útiles, 13 gramos de aparente ‘crystal’ y un picahielos. El operativo, integrado por 600 elementos de la Policía de Jalisco, Policía Vial, Policía Metropolitana, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, se llevó a cabo entre las 18:00 horas de ayer y las 2:00 horas de este sábado.

Los elementos de seguridad recorrieron la metrópoli distribuidos en cinco grupos. Se vigilaron los puntos identificados en los que se habían registrado hechos de vandalismo y zonas reunión de motociclistas que acuden a las denominadas ‘Rodadas del terror’.

Por su parte, en Guadalajara policías tapatíos detuvieron a dos personas en la colonia Oblatos, quienes llevaban consigo dos pistolas con seis tiros útiles y tres cargadores. Además, oficiales de la Unidad de Recuperación del Estado de Derecho y la Paz (UREPAZ) llevaron ante un Juez Cívico a siete personas por alterar el orden en Federalismo Sur y Circunvalación Agustín Yáñez, en la colonia Moderna.

Te puede interesar: Cierre del Gobierno en EU pone en peligro los subsidios para comida; Trump busca la solución

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB