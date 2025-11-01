Estas son las primeras horas de noviembre. El onceavo mes del año ya está aquí y eso solo puede significar que los servicios de streaming renovarán sus catálogos con emocionantes estrenos. Tal es el caso de HBO Max, la plataforma que busca convertirse en tu favorita para este mes de festividades nacionales.

Los estrenos en HBO Max llegarán como cada mes, de manera escalonada, de forma que puedas darte tu tiempo para disfrutar de cada título. Pero no te preocupes, a continuación te dejamos el listado con fechas para que apuntes en la agenda tus títulos preferidos.

Todos los estrenos de HBO Max en noviembre de 2025

Loca Academia de Policía -1 de noviembre

I LOVE LA - 3 de noviembre

MY AYRTON, BY ADRIANE GALISTEU - 6 de noviembre

Expediente Vallecas - 7 de noviembre

Interstellar - 11 de noviembre

La Marquesa de Merteuil - 14 de noviembre

¿Qué pasó ayer? (I, II y III) - 15 de noviembre

Te Acompaño en el Sentimiento - 19 de noviembre

20 000 especies de abejas - 20 de noviembre

La Terminal / Atrápame si puedes - 27 de noviembre

Uno, Equis, Dos - 29 de noviembre

Erin Brokovich - 30 de noviembre

Como puedes ver, noviembre significará el regreso de varios clásicos en la plataforma, en miras de asegurar la calidad del catálogo de HBO Max.

Recuerda que, además de las series y películas, con tu suscripción a HBO Max tienes la oportunidad de disfrutar algunos partidos de la Premier League en el futbol inglés.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB