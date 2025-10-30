La noche de Halloween está a punto de celebrarse en el mundo, y Guadalajara no se queda fuera de este colorido y tétrico festejo. Esta fiesta, que llegará en la noche del 31 de octubre, tiene sus orígenes en la cultura celta, en la festividad pagana que marcaba el fin del verano y se creía que en esta noche los espíritus podían regresar al mundo de los vivos.

El nombre original, que con el paso del tiempo fue modificándose, era " All Hallows' Eve ", que se traduce como " la víspera de Todos los Santos ". En algún momento de la historia, la Iglesia católica instituyó el " Día de Todos los Santos ", en honor de los que " gozan de la vida eterna en la presencia de Dios " pero que no aparecen en santorales o se desconoce su nombre.

Actualmente, por cuestiones sociales y culturales que sucedieron a lo largo de la historia, contamos con tres celebraciones que guardan mucho en común y que se festejan en fechas muy cercanas entre sí: la noche del 31 de octubre con la celebración de Halloween, el día de los Santos Difuntos el 1 de noviembre, y el Día de Muertos el 2 de noviembre; todas hacen alusión a la llegada de seres desde el plano espiritual al plano terrenal.

En la actualidad, Halloween es un motivo para reunirse con amistades para pasar un momento ameno y divertido en el que todo mundo se disfraza y juega durante la noche del 31 de octubre . En Guadalajara, muchas personas, sobre todo jóvenes, compran o rentan disfraces, se maquillan y adquieren accesorios para acudir a las tenebrosas pero muy divertidas fiestas con la mejor caracterización, la más original y, en muchas ocasiones, la más divertida.

Disfraces para Halloween en Guadalajara

A continuación te compartimos una lista de los mejores establecimientos en Guadalajara para comprar o rentar disfraces, maquillaje y demás artículos propios de esta festividad. ¡Que no te agarren las prisas!

Disfraces Mundo Mágico (calificación en Google de 5)

Ubicación: Calle Nicolás Romero, San Bernardo

Horario: De lunes a domingo, de 10:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00

Las y los clientes de este establecimiento comentan que hay buena calidad y variedad en los disfraces y que el personal cuenta con buena atención.

Central de Disfraces (4.5)

Ubicación: Calle Pavo 84, Zona Centro

Horario: de lunes a sábado, de 11:00 a 19:30 horas; domingo, de 11:00 a 16:00 horas

Las y los clientes de este establecimiento comentan que la calidad de los disfraces, la tela, las costuras y los detalles del mismo son de excelente calidad. Además, refieren que cuenta con un buen surtido de máscaras y accesorios. Destacan también que el personal cuenta con buena atención.

Disfraces Raygosa (4.6)

Ubicación: Calle Liceo 142, Zona Centro

Horario: de lunes a sábado, de 10:30 a 19:30 horas; domingo, de 11:00 a 15:00 horas

Las y los clientes de este establecimiento comentan que este lugar cuenta con excelente servicio y buena calidad en los trajes de temporada, mismos que están a un excelente precio.

Casita de Andy (4.4)

Ubicación: Avenida Manuel Acuña 1614, Santa Teresita

Horario: de lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas; sábado, de 10:00 a 19:00 horas; domingo, de 11:00 a 15:00 horas

Las y los clientes de este establecimiento comentan que la tienda cuenta con un gran surtido de disfraces, accesorios y algo de maquillaje básico a un buen precio y de buena calidad. Destacan esta tienda como una buena opción para buscar disfraz para este Halloween.

