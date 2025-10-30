La noche de Halloween está a punto de celebrarse en el mundo, y Guadalajara no se queda fuera de este colorido y tétrico festejo. Esta fiesta, que llegará en la noche del 31 de octubre, tiene sus orígenes en la cultura celta, en la festividad pagana que marcaba el fin del verano y se creía que en esta noche los espíritus podían regresar al mundo de los vivos.El nombre original, que con el paso del tiempo fue modificándose, era "All Hallows' Eve", que se traduce como "la víspera de Todos los Santos". En algún momento de la historia, la Iglesia católica instituyó el "Día de Todos los Santos", en honor de los que "gozan de la vida eterna en la presencia de Dios" pero que no aparecen en santorales o se desconoce su nombre. Actualmente, por cuestiones sociales y culturales que sucedieron a lo largo de la historia, contamos con tres celebraciones que guardan mucho en común y que se festejan en fechas muy cercanas entre sí: la noche del 31 de octubre con la celebración de Halloween, el día de los Santos Difuntos el 1 de noviembre, y el Día de Muertos el 2 de noviembre; todas hacen alusión a la llegada de seres desde el plano espiritual al plano terrenal.En la actualidad, Halloween es un motivo para reunirse con amistades para pasar un momento ameno y divertido en el que todo mundo se disfraza y juega durante la noche del 31 de octubre. En Guadalajara, muchas personas, sobre todo jóvenes, compran o rentan disfraces, se maquillan y adquieren accesorios para acudir a las tenebrosas pero muy divertidas fiestas con la mejor caracterización, la más original y, en muchas ocasiones, la más divertida. A continuación te compartimos una lista de los mejores establecimientos en Guadalajara para comprar o rentar disfraces, maquillaje y demás artículos propios de esta festividad. ¡Que no te agarren las prisas!Ubicación: Calle Nicolás Romero, San Bernardo Horario: De lunes a domingo, de 10:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00Las y los clientes de este establecimiento comentan que hay buena calidad y variedad en los disfraces y que el personal cuenta con buena atención.Ubicación: Calle Pavo 84, Zona Centro Horario: de lunes a sábado, de 11:00 a 19:30 horas; domingo, de 11:00 a 16:00 horasLas y los clientes de este establecimiento comentan que la calidad de los disfraces, la tela, las costuras y los detalles del mismo son de excelente calidad. Además, refieren que cuenta con un buen surtido de máscaras y accesorios. Destacan también que el personal cuenta con buena atención.Ubicación: Calle Liceo 142, Zona Centro Horario: de lunes a sábado, de 10:30 a 19:30 horas; domingo, de 11:00 a 15:00 horasLas y los clientes de este establecimiento comentan que este lugar cuenta con excelente servicio y buena calidad en los trajes de temporada, mismos que están a un excelente precio.Ubicación: Avenida Manuel Acuña 1614, Santa Teresita Horario: de lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas; sábado, de 10:00 a 19:00 horas; domingo, de 11:00 a 15:00 horasLas y los clientes de este establecimiento comentan que la tienda cuenta con un gran surtido de disfraces, accesorios y algo de maquillaje básico a un buen precio y de buena calidad. Destacan esta tienda como una buena opción para buscar disfraz para este Halloween.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF