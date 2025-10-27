Pensión Bienestar: Programas que no darán aguinaldo en 2025

Se acerca el mes de noviembre, el último bimestre de este 2025 en el que las y los beneficiarios de algunos programas sociales recibirán el pago correspondiente a esta última etapa del año. Debido a las fechas decembrinas próximas a llegar, algunos de estos beneficiarios recibirán el pago de aguinaldo.

La Secretaría de Bienestar , dirigida por Ariadna Montiel , cuenta con varios programas sociales para distintos sectores vulnerables de la población mexicana, entre ellos, los jóvenes sin oportunidades laborales, las mujeres mayores, las madres autónomas, las personas con discapacidad, entre otros, mismos que en la actual Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum han sido beneficiados con un apoyo económico que alivia su día a día para cubrir algunas de sus necesidades básicas.

¿Qué programas pagarán en noviembre 2025?

El próximo mes de noviembre, seis programas del Bienestar realizarán el pago correspondiente a sus beneficiarios y beneficiarias a nivel nacional. Los programas son:

Pensión Bienestar Adultos Mayores 65 y más: 6 mil 200 pesos por beneficiario

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos

Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años: 3 mil pesos

Pensión Madres Solteras Trabajadoras: Mil 650 pesos por cada niño de 0 a 4 años y 3 mil 720 pesos a niños con discapacidad de 0 a 6 años

Jóvenes Construyendo el Futuro: 8 mil 480 pesos

Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos

Lee también: Compra todo lo que necesitas para tu altar de muertos en estos mercados

¿Quiénes cobran aguinaldo en noviembre 2025?

También en el mes de noviembre da inicio el pago de aguinaldo correspondiente a este 2025. A continuación te compartimos a qué personas les toca recibir esta gratificación.

Todos los trabajadores activos (de base, de confianza, de planta, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado, eventuales, entre otros). La fecha límite para recibirlo es el 20 de diciembre.

Personas de 60 años y más que estén afiliados al Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y estén inscritos al apoyo de Vinculación Productiva de la Personas Adultas Mayores.

Pensionados del ISSSTE.

Pensionados del IMSS.

Por desgracia, los Programas del Bienestar ya no depositarán el apoyo correspondiente al programa sino hasta 2026.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF