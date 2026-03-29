Hallan tres cuerpos más en fincas de Lomas de la Capilla; suman al menos 10

Este domingo, el colectivo de búsqueda Corazones Unidos localizó tres cuerpos más en fincas de la colonia Lomas de la Capilla , en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.

Fue alrededor de las 17:00 horas cuando el colectivo notificó el hallazgo del primer cuerpo, que, según informó, se encontraba ya en condiciones de osamenta. Sin embargo, aproximadamente una hora más tarde reportó otros dos cuerpos en una finca contigua.

Con estos, suman ya 10 los cuerpos localizados por este colectivo en cuatro visitas consecutivas. En su jornada más reciente, llevada a cabo el pasado 22 de marzo, se encontró el cuerpo de lo que podría ser un hombre.

Los restos ya están siendo analizados por personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) .

El primero de los hallazgos se dio el 8 de marzo, cuando el colectivo encontró tres cuerpos, entre ellos, al parecer, un menor de edad.

Hasta el jueves pasado, la Fiscalía de Jalisco daba cuenta del aseguramiento de cinco fincas relacionadas con estos hallazgos en Lomas de la Capilla, donde ya se habían ejecutado los cateos correspondientes, aunque reconocía que los trabajos técnicos continuaban.

Hasta ahora, la Fiscalía no ha actualizado las cifras de hallazgos de fosas clandestinas y cuerpos inhumados de manera ilegal en Jalisco. Únicamente reporta seis fosas entre enero y febrero de 2026, en las que se han localizado al menos 10 víctimas.

SV