Vero Delgadillo entrega y anuncia obras en Guadalajara

Con una inversión superior a los 54.5 millones de pesos, el Gobierno de Vero Delgadillo informó que impulsa obras de rehabilitación y recuperación de espacios públicos que fortalecen la convivencia comunitaria, mejoran la movilidad y contribuyen a construir entornos más seguros, accesibles y funcionales para las y los tapatíos.

El rescate histórico del Puente de las Damas

Entre las acciones más relevantes destaca la intervención realizada en el Museo de Sitio Puente de las Damas, un proyecto orientado a la preservación del patrimonio histórico de la ciudad y a la mejora de las condiciones de seguridad y operación de este espacio cultural.

Vero Delgadillo resaltó la importancia de intervenir y rehabilitar espacios históricos de alto valor para las y los tapatíos.

"Las personas que lo visiten podrán ver al interior, en el segundo arco, una maqueta de como era antiguamente el puente, lo que se usaba en esa época, hábitos que tenían y quiénes cruzaban por él. En esencia funcionaba para conectar lo que era la parte antigua de Guadalajara con el antes poblado de Mexicaltzingo", expresó Vero Delgadillo.

Añadió que el objetivo de las obras de rehabilitación es rescatar el legado histórico de Guadalajara a través del trabajo colaborativo.

"Este puente se construyó en el siglo XVII, cuando un grupo de mujeres tapatías se organizaron y platicaron con Fray Antonio Alcalde la posibilidad de construirlo, ya que la zona se inundaba e imposibilitaba el paso (...) Este puente es parte de la historia de Guadalajara y es una muestra de cómo cuando nos organizamos suceden grandes cosas", dijo la Presidenta.

La obra a que se destinó una inversión de 1.6 millones de pesos permitió atender afectaciones derivadas de una fuga de drenaje que comprometió las condiciones del inmueble y contempló la habilitación de salidas de emergencia, construcción de instalaciones sanitarias y de servicios, implementación de un sistema de ventilación, construcción de una caseta de ingreso y una pérgola, así como estudios especializados de ingeniería de suelos.

Renovación integral en el Parque Centenario y el oriente de la ciudad

Asimismo, el Gobierno de Guadalajara anunció la rehabilitación integral del Parque Centenario, en el oriente de la ciudad, mediante una inversión de 30 millones de pesos, así como una inversión de 400 millones de pesos en la rehabilitación de calles en el oriente de la metrópoli.

Este proyecto busca recuperar un espacio público estratégico para las familias de la zona, fortaleciendo la convivencia comunitaria, promoviendo la práctica deportiva y generando entornos seguros para niñas, niños y jóvenes. Como parte de las acciones realizadas se llevaron a cabo labores de limpieza, aplicación de pintura, rehabilitación de alumbrado público, colocación de bolardos y saneamiento del entorno.

Embellecimiento del corazón tapatío: Plaza Tapatía y Plaza Fundadores

En colaboración con el Gobierno de Jalisco, en el Centro Histórico concluyeron los trabajos de renovación integral de Plaza Tapatía y Plaza Fundadores, dos de los espacios públicos más emblemáticos de Guadalajara.

La intervención incluyó la rehabilitación de fuentes, explanadas y áreas verdes en Plaza Fundadores, así como la construcción de una nueva zona de juegos infantiles y la renovación de la Fuente de los Danzantes en Plaza Tapatía. De manera complementaria, avanzan las acciones de rehabilitación de la fuente La Alegría de los Niños, fortaleciendo la recuperación integral de este corredor urbano para el disfrute de habitantes y visitantes.

Nueva cara para el emblemático Corredor Chapultepec

Por otra parte, el Gobierno de Guadalajara concluyó la rehabilitación integral del Corredor Chapultepec, en el tramo comprendido entre Avenida México y Pedro Moreno, mediante una inversión de 22.4 millones de pesos.

Los trabajos contemplaron la renovación de la Plaza Francisco I. Madero, la construcción de cruces seguros, la rehabilitación del andador central y de los camellones, así como mejoras en alumbrado público, banquetas, bolardos, mobiliario urbano, jardineras y áreas verdes, fortaleciendo la seguridad peatonal y la imagen urbana de uno de los corredores más representativos de la ciudad.

En materia de accesibilidad, se anunció además una inversión de 500 mil pesos para la rehabilitación de banquetas estratégicas en la colonia Quinta Velarde, con el objetivo de mejorar la movilidad peatonal y garantizar espacios más seguros para niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Las acciones estarán enfocadas en puntos de alta afluencia y zonas cercanas al transporte público, contribuyendo a la construcción de una ciudad más incluyente y caminable.

Con estas obras, el Gobierno de Guadalajara refrendó su compromiso de recuperar espacios para las familias, preservar el patrimonio de la ciudad, fortalecer la convivencia comunitaria y construir una Guadalajara más accesible, segura y ordenada para todas y todos.

NG