Hallan siete bolsas con restos humanos en terreno a fincar en Tlajomulco

En un terreno de Tlajomulco de Zúñiga donde se llevan a cabo labores para fincar —al parecer, un fraccionamiento—, integrantes de colectivo de búsqueda Guerreros Buscadores de Jalisco, llevó a cabo un nuevo hallazgo que suma al momento varias bolsas y restos humanos.

El hallazgo se dio en un terreno ubicado en los límites con Alta California y Los Abedules, a un costado de Balcones de Santa Anita, donde las y los integrantes del colectivo ya habían acudido el pasado miércoles a partir de la existencia de por lo menos tres carpetas de investigación en los cuales se tenía como punto de interés este espacio. A pesar de ello, continuaban labores de construcción pues, la Fiscalía de Jalisco no había intervenido el terreno, según explicó el colectivo.

Ese día, las y los buscadores localizaron varios segmentos óseos, mismos que fueron entregados al personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF); regresaron de nueva cuenta ayer lunes para continuar las labores de búsqueda, aunque la empresa fraccionadora se había opuesto a esto, comentó el colectivo.

Terreno en Tlajomulco ya contaba con dos menciones en carpetas de investigación de 2022 y 2024

Fue, precisamente, este lunes cuando las y los buscadores tuvieron más "positivos", como se llama a los hallazgos de indicios y restos humanos, logrando extraer siete bolsas con restos humanos, al parecer "recientes", en un terreno irregular del predio, las cuales también fueron entregadas al IJCF.

Según los registros que lleva Guerreros Buscadores de Jalisco, al menos dos de las carpetas que mencionan este espacio habían sido iniciadas en 2022 y 2024, teniendo un par de visitas por parte de Ministerios Públicos en 2025, pero sin ninguna novedad hasta el ingreso del colectivo el pasado miércoles.

Personal de la Fiscalía del Estado ya trabaja en el punto con maquinarias a su cargo para analizar cada uno de los puntos de prospección y descartar más hallazgos.

Las y los buscadores se dijeron preocupados por la situación, puesto que, si bien el terreno había sido señalado desde hace aproximadamente cuatro años, y la empresa fraccionadora continuó trabajando todo este tiempo, es posible que pudieran haberse perdido indicios, o que incluso, algunos restos hubieran quedado bajo lo ya trabajado.

Además, refirieron, hay preocupación de que la construcción no ha sido detenida para continuar con las labores de búsqueda, pues no se ha dado la orden de parar debido a que son áreas distintas de la Fiscalía las que deben intervenir en el caso, una situación similar a la registrada en el fraccionamiento de Las Agujas, en Zapopan, ubicado por este mismo colectivo en 2025.

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AO

