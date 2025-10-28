Hallan más de 10 mil plantas de mariguana en sembradíos de Tequila

Este martes 28 de octubre, la Secretaría de Seguridad del Estado dio a conocer la localización y destrucción de más de 10 mil plantas de aparente mariguana en sembradíos del municipio de Tequila, en Jalisco.

Uniformados de la Policía Regional, adscritos a la Fuerza de Operaciones Estratégicas y de Protección Ciudadana (FOEP) , realizaban su recorrido de vigilancia en la Delegación de Santa Teresa, cuando en un predio denominado Arroyo El Salitrillo y otros tres a sus alrededores, observaron varias plantas con las características de la mariguana.

" Al aproximarse al predio corroboraron que se trataba de plantas de aparente mariguana con una altura de entre 1.5 y 2 metros [...] en la inspección de la zona detectaron que eran cuatro predios, por lo que notificaron a un agente del Ministerio Público Federal, quien ordenó la destrucción del material y la documentación del proceso ", dio a conocer la dependencia estatal.

En el primer predio, ubicado en Arroyo El Salitrillo, se localizaron cerca de mil 800 plantas con alturas de hasta 2 metros, distribuidas en una superficie de 450 metros cuadrados, además de un secadero donde se procesaba vegetal verde. En otro punto, un terreno de 375 metros cuadrados albergaba alrededor de mil 500 plantas de hasta 1.8 metros y también contaba con un secadero.

En dos predios adicionales, ambos de 900 metros cuadrados, las autoridades contabilizaron aproximadamente tres mil 600 plantas cada uno, con alturas que oscilaban entre 1.8 y 2 metros. De forma extraoficial se supo que lo decomisado podría ascender a al menos 11 millones de pesos.

Lo anterior fue informado al Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para que se encargue de las averiguaciones correspondientes y dé con el paradero de los responsables, ya que durante la localización de estos plantíos no hubo personas detenidas.

Lo que encontraron:

Predio 1 : predio Arroyo El Salitrillo, de 450 metros cuadrados con cerca de mil 800 plantas de hasta 2 metros, y un secadero de vegetal verde

: predio Arroyo El Salitrillo, de 450 metros cuadrados con cerca de mil 800 plantas de hasta 2 metros, y un secadero de vegetal verde Predio 2 : predio de 375 metros cuadrados, con un aproximado de mil 500 plantas de hasta 1.8 metros de altura y un secadero

: predio de 375 metros cuadrados, con un aproximado de mil 500 plantas de hasta 1.8 metros de altura y un secadero Predio 3 : terreno de 900 metros cuadrados con aproximadamente 3 mil 600 plantas de hasta 2 metros de altura}

: terreno de 900 metros cuadrados con aproximadamente 3 mil 600 plantas de hasta 2 metros de altura} Predio 4 : terreno de 900 metros cuadrados con cerca de 3 mil 600 plantas de entre 1.8 y 2 metros de altura

Las cifras:

Total de plantas destruidas: 10 mil 500

Total de metros cuadrados: 2 mil 625

Total de secaderos: 2

