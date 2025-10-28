La Secretaría de Educación Jalisco confirmó que se detectaron 2 casos de sarampión en escuelas del municipio de Zapopan.

El secretario de Educación del Estado, Juan Carlos Flores, confirmó la situación y señaló que se envían a sus viviendas a los grupos donde se haya detectado un caso.

“Solo recordemos que la instrucción por parte de la Secretaría de Salud es que si se presenta un solo caso en el grupo, solo se suspende ese grupo, se sanitiza y se van 14 días a distancia para estar monitoreando a esos niños y a los demás integrantes de su familia”, indicó el funcionario.

Por otro lado, mencionó que hay escuelas donde se está recuperando la presencialidad, por ejemplo, en los municipios de Arandas o Tlaquepaque.

"Ya recuperamos presencialidad en Arandas, los 7 grupos de las 7 escuelas que se habían suspendido porque apareció un niño infectado en cada una, ya recuperamos la presencialidad este lunes. Estamos esperando que esta semana, a finales, regrese la escuela de Tlaquepaque".

Para prevenir contagios, se están desplegando campañas de vacunación en las escuelas, las cuales han tenido buena respuesta a decir del secretario de Educación.

Según la Secretaría de Salud federal, suman un total de 5 mil 89 contagios de sarampión en el país.

MB