Jalisco |

Rescatan a dos personas y una perrita de un incendio en la colonia Independencia

El fuego se habría originado en la sala del hogar

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Las personas fueron atendidas por paramédicos de Cruz Verde. ESPECIAL / Protección Civil y Bomberos GDL

Este martes 28 de octubre por la mañana, elementos de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara atendieron un incendio en una casa habitación en la colonia Independencia.

Oficiales de Bomberos de Guadalajara se presentaron en un domicilio de la calle Ruperto Maldonado en su cruce con Alameda en la colonia mencionada. En dicho lugar se había presentado un incendio originado en un área de 4x4 metros en la sala del hogar en las primeras horas del día de hoy.

Los elementos lograron rescatar a dos personas lesionadas que presentaron daños por inhalación de humo. Entre ellas se encontraba una mujer de la tercera edad que fue rescatada por un oficial de la misma coordinación, pero parte de la división motorizada.

Las dos personas rescatadas fueron atendidas por paramédicos de Cruz Verde y su estado de salud se reporta estable, luego de que el daño fuese leve. Además de las personas, también se rescató a una perrita  del domicilio.

En caso de incendio o algún otro incidente, se pide a la población utilizar el número global de emergencias (911) o comunicarse a la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara a través del teléfono 33 1201 7700.

