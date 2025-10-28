Luego de una reunión que sostuvieron el Gobierno del Estado y productores de maíz, se acordó liberar el Circuito Metropolitano Sur y Carretera a Nextipac, como vías alternas a la Autopista 80 proveniente de Manzanillo, pero se mantienen bloqueos en nueve accesos carreteros a la ciudad, así como en dos puntos de ferrocarril, confirmó el secretario de Gobierno, Salvador Zamora.

Los puntos que permanecen bloqueados son Carretera a Nogales, a la altura del Technology Park; Autopista Guadalajara - Colima, en el kilómetro 40; la caseta de Ocotlán, en La Barca, en los límites con Michoacán; en la Carretera La Barca - Atotonilco el Alto, una vía de ferrocarril a la altura de La Barca, en Tepatitlán y otra ruta ferrocarrilera en Zapopan, detalló el secretario.

Zamora Zamora agregó que ya no han tenido respuesta del Gobierno federal en cuanto a la apertura de una nueva mesa de diálogo con los productores. “La demanda que hacen (los agricultores) es que se vuelva a reabrir una mesa de trabajo. Digamos que están cerca de tener un acuerdo con el Gobierno federal, desafortunadamente ya no hemos tenido respuesta por parte del Gobierno federal, y los productores esperan que se pueda establecer nuevamente una mesa donde se puedan ajustar algunas de las propuestas que hizo el Gobierno federal en el programa de apoyo emergente que anunció ayer, un apoyo de 700 pesos por tonelada, y de un programa de crédito y seguro agrícola”.

Por su parte, adelantó que se preparan retornos seguros en las vialidades bloqueadas a fin de tener salidas alternas y evitar bloqueos en otras vialidades.

En tanto, reconoció el secretario, el comercio proveniente de Manzanillo que entra al área metropolitana, como la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos y productores de aguacate y limón, han ejercido presión a las autoridades a fin de liberar las carreteras, sobre todo la que va a Colima, pues se trata de un “punto estratégico”.

Sin embargo, en este sentido, Zamora enfatizó que no se usará la fuerza para retirar a los productores, sino que se apuesta por el constante diálogo y apoyo a sus demandas. Además, personal de Protección Civil y SAMU han brindado agua y alimentos tanto a los agricultores como a las personas que quedaron varadas en las autopistas.

“(El Gobierno del Estado) está en condiciones de poner una bolsa a disposición de los productores de 150 millones de pesos. Ahí está esa bolsa que está puesta a disposición, sin embargo, los productores, aún para ellos (sic) no es suficiente esta bolsa porque su demanda es mucho más alta”.

Te puede interesar: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

El acuerdo que presumió ayer el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural federal, Julio Berdegué, y que rechazaron los productores, consistía en un apoyo económico emergente de 700 pesos por tonelada de maíz. Los estados de Jalisco, Guanajuato y Michoacán aportarían 150 pesos adicionales por tonelada para sumar 850 pesos totales. Asimismo, se había fijado un precio de seis mil 050 pesos por tonelada, mismo que los agricultores consideraron insuficiente.

“El Estado está dispuesto a seguir apoyando siempre y cuando se cumpla con la demanda de los productores que están teniendo con el Gobierno federal de llegar a un precio de siete mil 200 (pesos por tonelada de maíz), que es el precio de garantía que fijó el propio Gobierno federal”, anotó Zamora.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB

