Bloquean maiceros rutas alternas para ingresar y salir de la ciudad

Desde la madrugada de este martes, los productores de maíz bloquearon algunas rutas alternas que se tenían para ingresar o salir de Jalisco.

De acuerdo con la Policía Vial, actualmente se registran 11 bloqueos viales en distintos puntos del estado debido a la manifestación de los productores.

Los puntos bloqueados son:

Km 40 Carretera Guadalajara–Colima: vialidad bloqueada.

Autopista 90 caseta de Ocotlán

Carretera 15 Guadalajara-Nogales, a la altura del Technology Park: vialidad bloqueada.

Carretera 35 Guadalajara–Ocotlán, a la altura de Av. Universidad 2000: vialidad bloqueada.

Carretera La Barca-Atotonilco el Alto (Vías del ferrocarril)

Autopista 15 D caseta de Zapotlán del Rey (Autopista México–Guadalajara): vialidad bloqueada.

Autopista 80D Guadalajara-Lagos de Moreno (Caseta de Tepatitlán)

Carretera 80 Guadalajara-Los Altos (Monumento al huevo Tepatitlán)

Carretera 15 Guadalajara-Nogales en el crucero de Nextipac

Carretera Tala-Santa Cruz de las Flores (Laboratorios Pisa)

Estas dos últimas eran utilizadas como vías alternas para ingresar a la ciudad por la salida a Nogales.

Desde la tarde de ayer, cientos de productores tomaron diferentes puntos carreteros y autopistas del estado para exigir un mejor precio del maíz. Los productores solicitan un pago de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) les ofreció llegar a los 6 mil 50 pesos. Los maiceros aseguran que permanecerán los bloqueos por tiempo indefinido hasta no tener una resolución favorable.

