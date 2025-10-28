Bloquean maiceros rutas alternas para ingresar y salir de la ciudad

Desde la madrugada de este martes, los productores de maíz bloquearon algunas rutas alternas que se tenían para ingresar o salir de Jalisco.De acuerdo con la Policía Vial, actualmente se registran 11 bloqueos viales en distintos puntos del estado debido a la manifestación de los productores.Los puntos bloqueados son:Estas dos últimas eran utilizadas como vías alternas para ingresar a la ciudad por la salida a Nogales.Desde la tarde de ayer, cientos de productores tomaron diferentes puntos carreteros y autopistas del estado para exigir un mejor precio del maíz. Los productores solicitan un pago de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) les ofreció llegar a los 6 mil 50 pesos. Los maiceros aseguran que permanecerán los bloqueos por tiempo indefinido hasta no tener una resolución favorable.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF