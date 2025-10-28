Martes, 28 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco | Manifestaciones

Bloquean maiceros rutas alternas para ingresar y salir de la ciudad

De acuerdo con la Policía Vial, actualmente se registran 11 bloqueos viales en distintos puntos del estado

Por: Jorge Velazco

Desde la tarde de ayer, cientos de productores tomaron diferentes puntos carreteros y autopistas del estado para exigir un mejor precio del maíz. EL INFORMADOR / A. Navarro

Desde la tarde de ayer, cientos de productores tomaron diferentes puntos carreteros y autopistas del estado para exigir un mejor precio del maíz. EL INFORMADOR / A. Navarro

Desde la madrugada de este martes, los productores de maíz bloquearon algunas rutas alternas que se tenían para ingresar o salir de Jalisco.

De acuerdo con la Policía Vial, actualmente se registran 11 bloqueos viales en distintos puntos del estado debido a la manifestación de los productores.

Los puntos bloqueados son:

  • Km 40 Carretera Guadalajara–Colima: vialidad bloqueada.
  • Autopista 90 caseta de Ocotlán
  • Carretera 15 Guadalajara-Nogales, a la altura del Technology Park: vialidad bloqueada.
  • Carretera 35 Guadalajara–Ocotlán, a la altura de Av. Universidad 2000: vialidad bloqueada.
  • Carretera La Barca-Atotonilco el Alto (Vías del ferrocarril)
  • Autopista 15 D caseta de Zapotlán del Rey (Autopista México–Guadalajara): vialidad bloqueada.
  • Autopista 80D Guadalajara-Lagos de Moreno (Caseta de Tepatitlán)
  • Carretera 80 Guadalajara-Los Altos (Monumento al huevo Tepatitlán)
  • Carretera 15 Guadalajara-Nogales en el crucero de Nextipac
  • Carretera Tala-Santa Cruz de las Flores (Laboratorios Pisa) 

Estas dos últimas eran utilizadas como vías alternas para ingresar a la ciudad por la salida a Nogales.

Desde la tarde de ayer, cientos de productores tomaron diferentes puntos carreteros y autopistas del estado para exigir un mejor precio del maíz. Los productores solicitan un pago de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) les ofreció llegar a los 6 mil 50 pesos. Los maiceros aseguran que permanecerán los bloqueos por tiempo indefinido hasta no tener una resolución favorable.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones