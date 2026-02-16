Hallan a recién nacido en un bote de basura en Zapopan; suman tres en menos de un mes

Este lunes se registró un nuevo hallazgo del cuerpo de un pequeño bebé que fue localizado en un bote de basura, en esta ocasión, en el municipio de Zapopan.

Los hechos sucedieron en el cruce de las calles Manzano y Bosque de San Gonzalo, en la colonia Bosques de San Gonzalo del municipio ya referido. De acuerdo con lo informado por la Comisaría de Zapopan, en el lugar un trabajador de la recolección de residuos sólidos urbanos reportó que, al estar realizando sus labores procedió a manipular un bote de basura para vaciarlo, percatándose que entre la basura se apreciaba lo que parecía ser un bebé recién nacido, que simple vista no presentaba signos vitales.

PUEDES LEER: Controlarán brote de sarampión en Jalisco antes del Mundial

Por el hecho se solicitó la presencia del personal de Servicios Médicos, el cual corroboró que el cuerpo del bebé, correspondiente a un niño, ya había fallecido. No se informó cuánto tiempo de evolución cadavérica presentaba, ni el tiempo de vida que tenía.

Con este suman al menos dos hechos registrados en condiciones medianamente similares en solo una semana, y tres en menos de un mes . Apenas el lunes pasado se dio a conocer el caso en el cual una mujer en situación de calle fue encontrada, caminando en calles de la colonia San Juan de Dios, en Guadalajara, en posesión del cuerpo de una bebé de aproximadamente ocho meses de gestación.

En un primer momento la Policía de Guadalajara detuvo a la mujer en busca de esclarecer el hecho, sin embargo, luego de los peritajes correspondientes se corroboró que no había sido ella quien había dado a luz a la infante, por lo que se le dejó posteriormente en libertad. El cuerpo lo había localizado en un bote de basura, en calles de la misma colonia, mientras pepenaba.

Fue el pasado 20 de enero cuando se dio el primero de estos tres casos recientes. Se trató de una bebé, quien al parecer murió durante el parto, y quien fue abandonada en un bote de basura de la colonia Valle de Tejeda, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. En ninguno de los tres casos hay pistas sobre las madres de los bebés.

TAMBIÉN LEE: Reportan nuevo caso de Gusano Barrenador del Ganado en Jalisco

De hecho, es esta última menor quien este lunes fue inhumada en el Panteón Paraíso Eterno, gracias a las acciones de la asociación civil Los Inocentes de María, en colaboración con la la Fiscalía del Estado de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

A la par de esta bebé, nombrada por los vecinos de Valle de Tejeda como "María Guadalupe", la asociación civil dio "santa sepultura" a otros cinco bebés que permanecían sin reclamar en las instalaciones del IJCF, de quienes no se brindaron más datos sobre su fallecimiento.



YC