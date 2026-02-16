Lunes, 16 de Febrero 2026

Se registra incendio en pastizal sobre avenida Acueducto

Imágenes difundidas en redes sociales muestran columnas de humo visibles a varios metros de distancia, lo que alertó a automovilistas y vecinos del sector

Por: El Informador

Elementos de Bomberos ya se encuentran en el lugar realizando maniobras para contener y sofocar el fuego. X / @RA_Gordillo

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registra la tarde de este lunes tras reportarse un incendio de pastizal sobre avenida Acueducto y Patria, en el municipio de Zapopan.

Se trata de un incendio registrado en una zona de pastizales en un terreno privado, ubicado frente a la zona de las plazas comerciales.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran columnas de humo visibles a varios metros de distancia, lo que alertó a automovilistas y vecinos del sector. 

Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan ya se encuentran en el lugar realizando maniobras para contener y sofocar el fuego.

En breve más información

