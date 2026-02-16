Van por 60 escuelas remodeladas y sistemas de abastecimiento de agua en todos los municipios de Jalisco

Con un ejercicio de consulta y participación ciudadana único en México, la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana pone en marcha el Presupuesto Abierto y Participativo 2026, mediante el cual las y los jaliscienses podrán decidir qué proyectos y obras de infraestructura se llevarán a cabo durante la administración estatal en Jalisco. Para esta primera edición los ejes centrales son educación y agua, por lo que las opciones a elegir serán 122 planteles educativos, de los cuales se rehabilitarán a los 60 más votados, y sistemas de abastecimiento de agua para los 125 municipios de la entidad.

En entrevista con El Informador, la titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, Cynthia Cantero Pacheco, detalló que el objetivo de la consulta es involucrar a la ciudadanía a través de la corresponsabilidad social en el quehacer público del Estado. Con ello se busca generar cercanía y un modelo de gobernanza abierto a la población, según la visión del gobernador Pablo Lemus, además de que enfatiza en la rendición de cuentas de las autoridades. Los proyectos de infraestructura cuentan con una bolsa de mil 700 millones de pesos .

“Ahora lo que se hace es dejar en decisión de los ciudadanos la orientación de este dinero. Lo que queremos es fortalecer la corresponsabilidad social […]. No queremos sea un ejercicio de consulta que sea meramente simbólico o aislado, tampoco va a ser por única ocasión, sino lo que queremos es que se vaya fomentado un nuevo esquema de participación activa que sea completamente vinculante, que tenga seguimiento y también responsabilidad social. Es decir, las personas no están participando por participar, sino que su participación tiene una definición en donde la autoridad debe de hacer y ejecutar los proyectos que las personas definan”, comentó.

Educación y agua fueron los dos temas prioritarios para las y los jaliscienses que participaron en la construcción del Presupuesto Abierto, explicó la funcionaria. Por ello, las 60 escuelas en las 12 regiones del estado más votadas serán sometidas a un proceso de rehabilitación, en el que también participarán los alumnos en el diseño. Asimismo, se instalará un comité de vigilancia con padres, madres y docentes a fin de verificar el cumplimiento de las obras y los compromisos adquiridos del Gobierno del Estado a través del ejercicio de consulta.

Por su parte, la ciudadanía podrá votar por el lugar dónde se instalarán los sistemas de abastecimiento de agua, que pueden ser en una unidad deportiva, un plantel escolar, un centro de salud o un mercado municipal. Se contempla la construcción de nidos de lluvia en cada uno de los municipios de la entidad, aunque no se descarta que la Comisión Estatal del Agua considere otras obras de captación de agua, anotó Cantero Pacheco.

Para participar en la consulta se puede acceder al sitio web decidejalisco.mx, así como a través de los kioskos digitales que la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana llevará a las 12 regiones de la entidad, que serán acompañados de brigadas de salud Yo Jalisco. Además, personal de la dependencia estatal visitará algunos domicilios en todo el estado a fin de realizar una muestra representativa, añadió.

Se espera contar con la participación de hasta 450 mil personas; a la fecha suman cerca de 130 mil votos. Los resultados y obras seleccionadas podrán ser consultados en el mismo sitio web donde se realizó la votación. La secretaria enfatizó en que la consulta está abierta para toda la ciudadanía, incluidos menores de edad, por lo que llamó al ejercicio activo de la sociedad en la construcción de su entidad. La votación concluye el 20 de marzo.

“Nos van a dar información no al gobierno, sino que nos dan información a toda la sociedad. Es información completamente abierta, en datos abiertos, y estoy convencida que con toda esta información nos van generando rutas, insisto, en la participación, en la incidencia social que queremos fomentar”, agregó.

Al respecto, el gobernador Pablo Lemus resaltó que este ejercicio pone en el centro a la ciudadanía, refuerza un modelo de gobernanza abierta y participativa y permitirá a las y los jaliscienses tomar decisiones en la forma en la que se emplean los recursos públicos.

Gobierno y ciudadanía construyen un nuevo modelo de gobernanza con el Presupuesto Abierto y Participativo 2026

Construir un modelo de gobernanza abierto en la cual se contemple una visión participativa del recurso público ejercido durante 2026, ese es el objetivo del Presupuesto Abierto y Participativo 2026. La secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Cynthia Cantero Pacheco, detalló que se construye un nuevo consenso social en Jalisco con este ejercicio .

“Es importante la decisión que ahora se está dejando en manos de los que participen, de las personas, de la ciudadanía, porque regularmente se maneja bajo el esquema de la administración tradicional, donde las decisiones recaen solamente en las autoridades y en aspectos técnicos; ahora lo que se hace es dejar esa decisión en los ciudadanos”, comentó.

“Estamos rompiendo con el esquema tradicional de administración pública y estamos transitando a uno de gobernanza pública, donde de manera conjunta, tanto sociedad como gobierno, construimos juntos soluciones a los diferentes asuntos públicos. Es decir, transitamos a un modelo de decisión pública diferente que parte de procesos de escucha, de diálogo, de deliberación pero, sobre todo, de decisión”, añadió.

Durante la presentación de la convocatoria, el gobernador Pablo Lemus señaló que el Presupuesto Abierto tendrá una visión general de rendición de cuentas, enfocada en la educación y en el abastecimiento de agua.

A través del Fideicomiso Fondo para la Infraestructura Educativa del Estado de Jalisco (FINEDUC), las y los estudiantes de la entidad podrán decidir de qué forma se emplean los recursos públicos en el mejoramiento de planteles educativos, destacó. “Tenemos que avanzar, cada vez más rápido, en la participación social”.

En ese sentido, durante el mismo evento, Cantero Pacheco enfatizó en la apertura gubernamental a fin de generar mayores oportunidades, mejores condiciones de vida y espacios públicos dignos de la mano de la ciudadanía.

“(En la consulta) están básicamente los planteles escolares y los ayuntamientos que más necesitan. Tiene una lógica de inclusión y también de solidaridad, porque lo que estamos haciendo es un llamado a que los ciudadanos participen de votar por quienes más lo necesitan, más allá de que el voto vaya sobre uno mismo, sobre el municipio donde vives. Puedes votar por el que tienes al lado y que sabes que en este momento trae proyectos y que necesitan habilitarse, pensando en que los beneficiarios de este Presupuesto Abierto y Participativo 2026, definitivamente, serán las niñas y los niños”, puntualizó.

Llevar la participación ciudadana del nivel municipal al estatal, el reto del Presupuesto Abierto y Participativo 2026

Al tratarse de la primera ocasión en la que un presupuesto participativo se llevará a cabo en Jalisco, la titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, Cynthia Cantero Pacheco, admitió que el reto de la consulta será lograr una implementación efectiva en toda la entidad , así como convocar a la ciudadanía a que participen activamente en las decisiones que se toman en beneficio de sus comunidades.

La funcionaria señaló que desde hace varios años los municipios han sido los encargados de llevar a cabo estos ejercicios, como los presupuestos participativos que organizan los Gobiernos de Guadalajara y Zapopan. Ahora, el Gobierno del Estado destina una partida especial para que la sociedad elija las obras de infraestructura que mejor les convengan, en una iniciativa que calificó como “histórica”.

“Abarca no solamente un municipio o dos, sino que abarca el 100 por ciento de los municipios de nuestro estado y abarca a toda la población. Esta es una primer gran diferencia y por eso decimos que es histórico: es un gran reto, en principio de cuentas, destinar una bolsa de dinero público, de inversión, dejarlo en decisión de las personas. En segundo, convocar a toda la sociedad, divulgar el ejercicio y lograr que las personas le encuentren sentido a participar es otro de los grandes retos”, apuntó.

Agregó que el Presupuesto Abierto contempla tres etapas – consulta ciudadana, codiseño y vigilancia social-, con las cuales se busca construir un modelo de gobernanza abierto, cercano y sensible, con diálogo y escucha en el que se identifiquen las problemáticas de las y los jaliscienses. También se apuesta por generar certeza en los resultados, pues si la ciudadanía no nota un cambio tras la participación, el ejercicio y el llamado no interesará a la sociedad, mencionó.

“Este ejercicio de Presupuesto Abierto y Participativo incluye un ejercicio de cocreación con Gobierno y sociedad; incluye también un ejercicio de vigilancia de que vigilemos y cuidemos lo público, porque recordemos que los espacios públicos nos pertenecen a todos, no nada más a las autoridades, somos propietarias las personas de los espacios públicos, y por lo tanto queremos generar este sentido de apropiación. Y también incluye un ejercicio permanente de rendición de cuentas, porque lo que más nos interesa es que las personas identifiquen los resultados, que vean cuál fue este cambio, no nada más en entregar un espacio público, sino en la manera en cómo se hicieron las cosas”, anotó.

SV