La tarde de este lunes se registró una movilización, presuntamente llevada a cabo por habitantes de la zona de Pueblo Quieto, la zona irregular de Jardines del Bosque en la que habitan, de acuerdo con cifras del gobierno de Jalisco, alrededor de 300 familias.

La protesta se llevó a cabo sobre la avenida Mariano Otero, a la altura de la calle lluvia, donde las personas, con pancartas en mano con mensajes en contra del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, se dijeron molestas por las acciones de desalojo que comenzaron desde el pasado 26 de enero en coordinación con las autoridades federales.

A la protesta acudió personal de la Policía de Guadalajara, debido a que se reportó que los manifestantes se tornaron agresivos con las personas y automovilistas al paso. También se hizo presente personal de la Policía Vial para gestionar el cierre vial que se registró desde antes de las 18:00 horas.

Hacia las 19:00 horas la Policía Vial reportó la reapertura de la circulación en esta arteria de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades estatales y federales, se prevé el desalojo de las personas que habitan desde hace años, de manera irregular, en esta zona de la colonia de Jardines del Bosque, en Guadalajara, debido a que, en primer lugar, se trata de una zona federal que por ley no puede ser invadida; en segundo lugar, se prevé que por esta zona, donde de hecho se tiene el paso del tren de Ferromex, pase también el tren de pasajeros México-Querétaro, que se estará licitando en los próximos meses como parte del proyecto de la presidenta, Claudia Sheinbaum, de recuperar los trenes de pasajeros en el País.

El lunes pasado el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconfirmó que para ello las personas que habitan en esta zona deberán ser reubicadas, debido a que será necesario liberar el derecho de vía para el paso del tren, pero "haciéndolo con un enfoque social y no únicamente de infraestructura", afirmó el mandatario estatal.

"Sí se va a tener que remover Pueblo Quieto. Sin embargo, va a tener una consideración social de parte del gobierno federal y de parte del gobierno del Estado. Quiero que quede muy claro: no se trata de desalojarlos, es para reubicarlos. Para poderles dar un lugar digno donde vivan. Darles oportunidades de trabajo. Darles apoyos sociales", señaló entonces Lemus Navarro.

Sin embargo, dijo, antes que todo deberá confirmarse el trazo definitivo, el cual está previsto para darse a conocer en mayo próximo y realizar un nuevo censo para dimensionar a la población.

En este sentido, dijo, cuando era alcalde de Guadalajara y se realizó un primer esfuerzo en este sentido, la población en Pueblo Quieto rondaba las mil 200 personas, lo que podrían representar aproximadamente 300 familias, quienes deberán de ser consideradas en el plan de reubicación a realizarse en conjunto con la Federación.

MF