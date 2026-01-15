Haciendas y Casonas de Jalisco esperan crecimiento por Mundial de Fútbol

Los establecimientos afiliados a la Asociación de Haciendas y Casonas de Jalisco esperan un incremento durante este año impulsado por el Mundial de Fútbol FIFA 2026.

Durante la toma de protesta como nueva presidenta del organismo para el periodo 2026-2028, Esther Morales Navarro, habló de las expectativas pero también de los retos de la asociación.

Aseguró que todos los establecimientos en la zona metropolitana esperan un incremento en la ocupación.

"En estos últimos años hemos trabajado mucho para tener los lineamientos y los requerimientos para cumplir. Lo que más nos importa es el servicio, la limpieza y que los huéspedes que lleguen a nuestros hoteles se sientan seguros se sientan como en su casa" , dijo.

Esther Morales Navarro sustituyó en el cargo a Sergio Montaño. EL INFORMADOR/ J. Acosta

Añadió que los retos de los establecimientos es garantizar la calidad en los servicios y tener el suficiente personal para atender a los huéspedes.

El presidente saliente de la asociación, Sergio Montaño, destacó los resultados durante los años que estuvo frente de la asociación y agradeció a todo el equipo.

Explicó que se integraron ocho hoteles nuevos establecimientos en destinos como Puerto Vallarta, Costalegre, Guadalajara, Ajijic y Tequila.

Esther Morales Navarro sustituyó en el cargo a Sergio Montaño. El acto protocolario se realizó en la Capilla del Museo Pantaleón Panduro del Centro Cultural el Refugio en San Pedro, Tlaquepaque.

Haciendas y Casonas de Jalisco, es una Asociación que nació hace 25 años, en la administración del exgobernador Alberto Cárdenas Jiménez, quién a través de la Secretaría de Turismo y siendo titular Pablo Gerber, fundaron el proyecto, con la idea de promover el turismo rural en Jalisco.

La Asociación representa hoy en día y en conjunto, 862 habitaciones, y más de 750 colaboradores. Haciendas y Casonas de Jalisco, es un concepto de hospitalidad privilegiado.

Actualmente está integrada por 43 hoteles en 23 destinos del Estado, divididos en 5 regiones: Montaña, Altos, Valles, Costa y Centro, estos hoteles se clasifican en: Haciendas, Casonas, Hoteles de Entorno Natural, Hoteles de Cabañas y Hoteles de Diseño.

Los destinos que albergan las propiedades afiliadas a esta asociación son: Ahualulco del Mercado, Arenal, Ajijic, Atemajac de Brizuela, Costalegre, Etzatlán, Guadalajara, Jocotepec, Lagos de Moreno, Mascota, Mazamitla, Sayula, Tuxcueca, Tapalpa, Teocuitatlán de Corona, Tepatitlán de Morelos, Tequila, Teuchitlán, Tlajomulco, Tlaquepaque, Punta Perula, Puerto Vallarta y Zapopan.

EL INFORMADOR/ J. Acosta

