Congreso del Estado realiza inversión para mejorar sistema de votación

Con tecnología de primer nivel, que garantiza precisión, seguridad y confiabilidad al momento de votar dictámenes, el Congreso del Estado modernizó su sistema electrónico de registro de asistencia, votación electrónica y despliegue de información del recinto legislativo.

La actualización sustituye a un sistema que contaba con más de dos décadas de operación y que había superado ampliamente su vida útil. El nuevo equipo fortalece la transparencia y la trazabilidad de cada sesión legislativa y fue solicitado por la Coordinación de Procesos Legislativos, como área responsable del desarrollo de las sesiones, con el acompañamiento de la Secretaría General.

ESPECIAL

El sistema tuvo un costo de 11 millones 234 mil 481 pesos, más IVA. Contempla un servidor central de votación, procesadores de audio, switches de alimentación, 42 consolas de votación con micrófonos de varilla corta, lectoras de huella para la identificación de usuarios, licencias especializadas, pantallas, bocinas, así como 40 tabletas Android con soportes interactivos para señalización y despliegue de información en tiempo real, entre otros componentes.

El equipo es utilizado en más de 25 países europeos y en organismos internacionales como la ONU y la OTAN. Su vida útil estimada es superior a los 15 años. El presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Julio César Hurtado Luna, reconoció la labor de Eduardo Martínez Lomelí, secretario general, y de Procesos Legislativos, Servicios Generales y de Vigilancia por contar con el sistema antes del regreso de las y los diputados.



ESPECIAL

YC