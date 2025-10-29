De la noche del 31 de octubre a la madrugada del 1 de noviembre, la Comisaría de Guadalajara implementará un operativo especial de vigilancia con 800 policías con motivo de las celebraciones de Halloween que se llevarán a cabo en la ciudad.

El Comisario tapatío, Ismael Ramírez Méndez, explicó que los oficiales se desplegarán en las principales avenidas y colonias donde podrían presentarse incidencias, como Calzada Independencia, Gobernador Curiel, Polanco, Miravalle y Oblatos, así como el primer cuadro de la ciudad. También habrá presencia policial en El Bethel, Santa Cecilia, Huentitán, Postes Cuates, Rancho Nuevo, El Zalate, la Nogalera y Echeverría.

De igual forma, el operativo incluirá las estaciones de Mi Macro Calzada, desde Tlaquepaque hasta Parque Mirador, y las rutas de las tres líneas del Tren Ligero. Ramírez Méndez adelantó que se brindará apoyo a la ciudadanía que lo requiera en caso de alguna suspensión del transporte público.

En este sentido, los oficiales estarán presentes en Periférico, Patria, San Gaspar, Presa Laurel, Federalismo, Gobernador Curiel, Cruz del Sur, La Experiencia, López de Legaspi, 8 de Julio, Fray Angélico, Artesanos, Andrés de Urdaneta, Gigantes, Malecón, entre otros.

Para reportar cualquier incidente, la Comisaría cuenta con el número telefónico 33 1201 6070, al igual que el 911 para emergencias.

