En un comunicado, el Gobierno de Guadalajara informó que el próximo sábado habrá cierres viales en el municipio debido a que se realizará un espectáculo de marionetas gigantes en la Glorieta Minerva.

El ayuntamiento de Guadalajara, a través de la Dirección de Cultura, anunció el espectáculo urbano “Les Girafes – Opérette Animalière”, una puesta en escena en la que participarán 100 artistas locales e internacionales quienes darán vida a jirafas de 8 metros de altura.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, este espectáculo estará presente los días 21, 22 y 23 de noviembre en distintos puntos de la ciudad, con funciones con una duración aproximada de hora y media. El acceso es libre.

Te puede interesar: C5 Jalisco atiende incidente de "montachoques" en Zapopan

Cierres viales por el espectáculo Les Girafes en Guadalajara

Una de las funciones de este gran espectáculo está programada para la tarde del sábado. Según el anuncio de las autoridades, las jirafas gigantes podrán verse en la Glorieta Minerva, desde los Arcos de Vallarta, el próximo 22 de noviembre, en punto de las 17:30 horas.

En este escenario, se confirmó que habrá cierres viales en la calle Aurelio Aceves y Calle Fernando de Celada, en los cruces circundantes con la Glorieta, y en avenida de los Arcos en cruce con José María Morelos y en cruce con Calle Manuel López Cotilla.

Mira esto: Estas son las sanciones para quienes no hagan el cambio de placas en Jalisco

Se recomienda a los automovilistas prever sus traslados y considerar rutas alternas para evitar afectaciones.

Cabe decir que el espectáculo de marionetas gigantes también tendrá una función a las 16:30 en Paseo Alcalde, entre Juárez e Hidalgo, el viernes 21 de noviembre.

La última función se llevará a cabo en la Vía RecreActiva, desde los Arcos de Vallarta hacia la Glorieta Minerva, el domingo 23 de noviembre.

Les Girafes marcará el cierre simbólico del Festival cultural LATE 2025 que, durante todo el año, llevó a cabo 8 mil actividades en Guadalajara, convocando a más de 400 mil personas y tendiendo lazos con más de 6 mil artistas y gestores culturales.

LATE es la apuesta del Gobierno de la Presidenta Vero Delgadillo para garantizar el derecho libre a la cultura de las y los tapatíos, además de mantener los espacios públicos de la ciudad, como calles, explanadas, parques, museos, centros culturales, bibliotecas y escuelas de iniciación musical, a fin de que estén llenos de contenidos culturales y artísticos, propiciando el encuentro ciudadano y entornos de paz.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

