La edición de Miss Universo 2025, cuya etapa final se desarrolla en Tailandia, está a punto de concluir. La audiencia se prepara para conocer a la ganadora, quien será nombrada por la Organización Miss Universo (MUO, en inglés) en tan solo unas horas. En este escenario, en EL INFORMADOR te decimos dónde y en qué momento podrás ver la transmisión.

¿A qué hora es la final de Miss Universo 2025?

La gran final de la edición número 74 de Miss Universo se celebrará el viernes 21 de noviembre en el Impact Challenger Hall en Pak Kret, a partir de las 8:00, hora local de Tailandia. No obstante, debido a la diferencia horaria, en México la transmisión podrá verse el jueves 20 de noviembre a las 19:00, hora del centro del país.

En la ceremonia, las representantes, provenientes de más de 100 países, buscarán lucirse e impresionar al jurado, teniendo la oportunidad nuevamente de modelar trajes típicos, de baño o deportivos, además de vestidos de noche.

¿Dónde ver la final de Miss Universo 2025 GRATIS?

La final de Miss Universo 2025 podrá sintonizarse en el canal oficial del certamen de belleza en YouTube de manera completamente gratuita.

Además, la final también se transmitirá en vivo en televisión abierta en el canal 3.1 de Imagen Televisión, con Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres en la conducción.

En esta edición, la tabasqueña Fátima Bosch representa a México. Ella misma invitó a ver el evento a través de este medio:

"Mi México lindo y querido no se pueden perder este jueves la transmisión de Miss Universe por medio de Imagen TV. Voy a estar representando a México con todo mi amor y todo el orgullo, así que por favor acompáñenme y no se lo pierdan", dijo en un video para redes.

La participación de Bosch en el concurso ha sido polémica, sobre todo tras el incidente en el que Nawat Itsaragrisil la insultó, un acto que fue transmitido en vivo y que generó una ola de críticas en contra del tailandés. Pese a esto, la delegada de México se mantiene firme en la competencia.

Más allá de la belleza, Miss Universo busca a una mujer que impacte también con su historia. Las ganadoras se convierten en portavoces que viajan por el mundo para promover causas importantes.

