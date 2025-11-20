C5 Jalisco atiende incidente de "montachoques" en Zapopan

El Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, mejor conocido como “Escudo Jalisco C5”, informó que su personal brindó acompañamiento a una automovilista que refirió ser víctima de la modalidad de fraude conocida como "montachoques" en el municipio de Zapopan.

La mujer se comunicó a la línea de emergencia 911 para reportar que estaba sufriendo amenazas y hostigamiento por parte de dos sujetos que simulaban un percance vial.

Uno de los hombres, de unos 40 años de edad, y que se encontraba a bordo de una motocicleta, le exigía descender de su vehículo —un Toyota Camry blanco— mientras maniobraba de forma agresiva, incluso simulando un choque, y amenazando con un arma de fuego.

La víctima también señaló la presencia de un segundo sujeto, que actuaba como cómplice.

Tras la recepción del reporte, operadores del 911 activaron de inmediato los protocolos de atención y realizaron la canalización correspondiente mediante radiocomunicación con la Comisaría de Zapopan, quienes confirmaron el percance en la intersección de Boulevard del Rodeo y Escorial.

Las personas involucradas no resultaron lesionadas y señalaron a los oficiales del municipio que no se había alcanzado un acuerdo derivado del presunto percance vial.

El hecho quedó a disposición de las autoridades para el seguimiento correspondiente.

¿Qué hacer ante los "montachoques"?

El Escudo Jalisco C5 emitió una serie de recomendaciones que los automovilistas deben considerar si creen que se encuentran frente a un "montachoques":

Mantente dentro del vehículo, con los seguros puestos, y comunícate al 911

No entregues dinero ni accedas a arreglos inmediatos bajo presión, los agresores suelen buscar una reacción rápida para evitar la llegada de la autoridad

De ser posible, dirígete hacia un lugar concurrido o un punto seguro

¿Qué es el Escudo Jalisco C5?

El Escudo Jalisco C5 es el Organismo Público Descentralizado de primer contacto ciudadano. Su principal función es la gestión de emergencias a través de los números 911 y 089 (denuncia anónima). Para este fin, el organismo se apoya en plataformas tecnológicas innovadoras, mediante la captación y análisis de información, en beneficio de la ciudadanía.

El Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado administra una red de cámaras de videovigilancia para monitorear y prevenir delitos, así como para auxiliar en situaciones de emergencia.

