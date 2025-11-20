Con la participación de más de 30 empresas, 11 universidades de Jalisco y expertos en innovación educativa e inteligencia artificial, esta mañana arrancó el Innovation Fest 2025, un evento que reunirá avances en tecnología, ciencia, industrias creativas y emprendimiento, que se llevará a cabo este 20 y 21 de noviembre en Expo Guadalajara.

Durante la inauguración, autoridades estatales hicieron un llamado a aprovechar las oportunidades y herramientas que éste brindará, sobre todo para los jóvenes, así como a consolidar el desarrollo tecnológico y económico de la entidad.

El festival comprende cuatro ejes temáticos: educación y talento, innovación y emprendimiento, ciencia y tecnología e industrias creativas. Se llevarán a cabo conferencias magistrales, así como demostraciones interactivas y experiencias inmersivas. Se espera que el evento reúna alrededor de ocho mil asistentes y la entrada es gratuita, con registro previo en el sitio web innovationfest.jalisco.gob.mx.

Mauro Garza Marín, coordinador general de Crecimiento y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, afirmó que Jalisco es un oasis de inversión, innovación y tecnología. Señaló que este festival puede ser "una cuna de inspiración, una cuna de emprendimiento, una cuna de sueños. Aprovechen al máximo este grandísimo evento que se ha preparado con tanto cariño para todos ustedes. Que Jalisco siga por la ruta del crecimiento, del desarrollo y de la innovación".

Por su parte, el titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, Horacio Fernández Castillo, resaltó que este evento reúne, además de empresas y universidades, a fondos de inversión, centros de investigación y estudiantes. Agradeció la colaboración del Gobierno del Estado en la conformación de este festival.

En tanto, como parte del Innovation Fest, también se lleva a cabo Jalisco Aprende Festival Educativo. En éste, destacó el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, los asistentes tendrán la oportunidad de acudir a talleres de ciencia, tecnología e idiomas. La entrada es gratuita y basta registrarse en la página web de la Secretaría de Educación Jalisco.

Por último, el gobernador Pablo Lemus anotó que desde hace 50 años el enfoque del desarrollo económico en Jalisco está vinculado a la ciencia, innovación y tecnología . Así, la entidad es "el nuevo Silicon Valley de Latinoamérica".

Recordó que en el estado se diseñan y producen siete de cada 10 semiconductores a nivel nacional, y destacó que Jalisco es primer lugar en todo el país en registro de patentes. Mientras tanto, con la llegada del Centro Nacional de Diseño de Semiconductores "Kutsari" a Zapopan, agregó, se espera capacitar a tres mil ingenieros al año, con el objetivo de innovar en la creación de estos productos.

Añadió que la economía estatal está creciendo tres veces más que la economía nacional, mientras que las exportaciones crecieron ocho veces más. "Nos estamos consolidando como este gran hub exportador en materia de tecnología, pero hacía falta el poder bajar, y para este es, precisamente, este gran evento: para poder aprovechar. Lo que tenemos en Jalisco es mente de obra. Aquí no vendemos mano de obra barata […]. Por eso, Innovation Fest es una motivación para todos esos emprendedores".

