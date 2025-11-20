Ante el incremento de casos de sarampión en el país y en Jalisco, la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría del Trabajo realizarán un operativo para llevar brigadas de vacunación a los centros de trabajo.

El secretario del Trabajo, Ricardo Barbosa, explicó que las brigadas de la Secretaría de acudirán directamente a las empresas de agricultura, que contratan a muchos jornaleros agrícolas, en la zonas de Los Altos, Ciudad Guzmán y Tala para que se vacunen.

"Lo que estamos haciendo es contactar a todos los empleadores importantes para que independientemente si traen 50 o 500 (jornaleros) necesitamos que se vacunen, es una condición para contratar", precisó.

"En el momento que nos digan necesitamos que esté una brigada en esta empresa, en esta zona, la secretaría de salud tiene la disponibilidad de hacerlo de manera inmediata", añadió.

Añadió que también se realizará un tríptico que será distribuido en las fuentes de trabajo y en las cámaras y organismos empresariales y sindicatos.

"Se invitará a la gente a vacunarse; con una sola vacuna disminuye menos del 10 por ciento el tema del contagio y con dos vacunas disminuye al 6 por ciento. Entonces, tenemos que contener estos contagios", dijo.

De acuerdo con la Secretaría de Salud del gobierno federal hasta el momento en Jalisco se han registrado 208 casos de sarampión y cero defunciones, mientras que a nivel nacional suman 5 mil 299 y 23 defunciones.

"Cuando llegan los camiones o caravanas (de jornaleros agrícolas) han detectado casos en niños y adultos en ese momento son aislados, pero a partir de mañana cualquier caravana de trabajadores agrícolas que vengan de otros estados serán revisados e invitados a vacunarse", precisó.

