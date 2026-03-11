Guía Michelin incorpora a Jalisco y reconoce su fuerza culinaria

La Guía Michelin anunció la incorporación de Jalisco a su selección en México a partir de 2026, un movimiento que posiciona al estado dentro del circuito global de destinos culinarios.

La expansión también incluye a Puebla y Yucatán, entidades que se suman a los destinos ya evaluados por la prestigiosa publicación francesa desde su llegada a México en 2024.

“Estamos increíblemente entusiasmados de ver cómo la innovación y la creatividad dentro de la cocina mexicana continúan prosperando”, afirmó Gwendal Poullennec, director internacional de la Guía Michelin, al destacar que la incorporación de nuevos estados responde al compromiso de reconocer propuestas culinarias sobresalientes en todo el país.

La inclusión coloca a Jalisco junto a Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y Nuevo León dentro del mapa gastronómico evaluado por los inspectores Michelin, quienes analizan de forma anónima la calidad de los ingredientes, el dominio técnico, la armonía de sabores y la consistencia de cada restaurante.

Para el Gobierno estatal, el anuncio representa una oportunidad estratégica para proyectar la identidad cultural del estado a través de su cocina. La secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman Hirsch, subrayó que la llegada de la guía permitirá mostrar al mundo la esencia gastronómica local.

“Que una guía del prestigio y la reputación de Michelin llegue a nuestro estado es una gran oportunidad de decirle al mundo de lo que estamos hechos… Jalisco es México es mucho más que un slogan”, expresó.

La funcionaria destacó que productos y platillos emblemáticos —como el tequila, la birria o la torta ahogada— forman parte intrínseca de la representación internacional del país y ahora podrán consolidarse como motores de promoción turística.

Según explicó, la gastronomía ya es uno de los sectores más transversales del turismo estatal, actividad que aporta más del nueve por ciento del Producto Interno Bruto de Jalisco. “Cuando uno consume gastronomía beneficia no solo a hoteles o transporte, sino también a agricultores, pescadores, artesanos y a toda una cadena productiva”, señaló.

El anuncio, además, se integra a la estrategia turística rumbo a 2027, año que el estado proyecta dedicar especialmente a la promoción gastronómica. Como antesala, se prepara un evento internacional culinario para mayo de 2026 y diversas actividades relacionadas con la guía.

Gastronomía y Mundial 2026

La designación coincide con la preparación de Guadalajara como sede de partidos del Mundial de Futbol, lo que abre una ventana de promoción internacional. Fridman Hirsch adelantó que ya trabajan con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) para desarrollar circuitos gastronómicos y menús especiales.

Las activaciones no se limitarán a la capital del estado. También se impulsarán experiencias culinarias en rutas turísticas del interior, como el Valle del Tequila y nuevos recorridos vinculados al turismo vinícola y cultural.

“Habrá siempre un acompañamiento gastronómico en los distintos puntos del estado”, explicó, al señalar que la intención es descentralizar la oferta turística y fortalecer destinos regionales.

Ignacio Alarcón, presidente nacional de CANIRAC, destacó que la presencia de la Guía Michelin trasciende el reconocimiento culinario y funciona como un detonador económico.

“La presencia de la Guía MICHELIN en un destino genera beneficios que van mucho más allá del reconocimiento para un restaurante. Funciona como un catalizador turístico”, afirmó, al explicar que millones de viajeros utilizan la guía para decidir sus destinos y experiencias.

Añadió que esta visibilidad internacional fortalece la marca país y atrae visitantes en busca de experiencias gastronómicas de alto nivel, posicionando a Jalisco, Puebla y Yucatán en el escenario global.

Reconocimiento nacional y proyección internacional

Desde el Gobierno federal, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, celebró la inclusión del estado al considerar que reafirma su papel como referente turístico nacional.

“Cuando tú te refieres a Jalisco es mariachi, tequila, comida… es México”, expresó, al reconocer el trabajo conjunto entre autoridades e iniciativa privada para consolidar la oferta gastronómica.

La funcionaria aseguró que el dinamismo turístico del estado se mantiene sólido y que la designación confirma su potencial ante la mirada internacional, especialmente en un contexto de crecimiento en conectividad aérea y llegada de visitantes.

Lo que sigue para la guía en Jalisco

Tras el anuncio, el siguiente paso será revelar la sede de la ceremonia donde se entregarán los primeros reconocimientos Michelin en mayo. Inspectores anónimos ya realizaron auditorías en el estado, etapa inicial del proceso de evaluación que deberá renovarse cada año.

