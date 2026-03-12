Guía Michelin: 5 restaurantes de Jalisco que pueden ganar una estrella en la próxima revisión

La Guía Michelin es una prestigiosa publicación en donde aparecen reconocidos restaurantes y hoteles alrededor del mundo , la cual está elaborada por la empresa francesa de neumáticos Michelin. En ella aparecen aproximadamente 40 destinos de Europa, Asia y América, continentes que se caracterizan por sus países en los que es común que se valoren restaurantes con estrellas Michelin.

Dicha guía es renovada cada año en todos los territorios en donde está presente. Hoy en día se publica tanto en formato de libro como en formato web, por lo que todas las personas tienen acceso a ella.

Recientemente Jalisco se incluyó en los destinos mencionados en la Guía Michelin , por lo que a continuación te contamos sobre cinco restaurantes tapatíos que podrían ganarse su estrella en la próxima revisión.

Estos restaurantes de Guadalajara son dignos de una estrella Michelin

Restaurante Cascabel Cocina de Humo

La cocina de este restaurante es una celebración a la gastronomía mexicana contemporánea. Su menú cambia según las temporadas para aprovechar al máximo los ingredientes frescos y disponibles. Asimismo, su cocina ofrece creatividad y a la vez que mantiene la esencia de los sabores tradicionales de la región.

Está ubicado en Av. Adolfo López Mateos Norte 625, Lomas de Guevara.

Xokol

Este restaurante es una completa celebración al maíz. “Xokol” significa “maíz pinto” en náhuatl, y esto se nota en los maíces amarillos, rojos, azules y negros que adornan el espacio. El espacio cuenta con una larga mesa en la que los comensales pueden degustar las delicias que hacen homenaje a la cocina de humo tradicional.

Se encuentra en Ignacio Herrera y Cairo 1375, Santa Teresita.

Palreal

Un lugar sencillo pero elegante, ideal para desayunar, en el que resaltan la gastronomía de Jalisco gracias a su experimentación con sabores, olores y texturas que reflejan el paladar mexicano.

Se ubica en Lope de Vega 113, Arcos Vallarta.

Bruna Restaurante

Nació bajo la premisa de crear un lugar en la ciudad que fuera un aporte a la escena gastronómica de Guadalajara. Está inspirado en los sabores típicos de la abuela y de la calle, creando una fusión de técnicas, ingredientes y recetas tradicionales y contemporáneas.

La ubicación es Miguel Lerdo de Tejada 2418, Lafayette.

Kamilos 333

Un restaurante que en su interior evoca al Jalisco de antaño, gracias a su infraestructura y decoración. La especialidad de la casa es la carne en su jugo, un platillo 100% tapatío, fomentando el ambiente familiar y tradicional. Además, en su menú se encuentran otras delicias típicas como gorditas, carne con chile, entre otros.

Se encuentra en José Clemente Orozco 333, Santa Teresita.

