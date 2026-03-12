Lugares para visitar el fin de semana cerca de Guadalajara

Si estás buscando una escapada de fin de semana, sin salir de Jalisco y cerca de Guadalajara, aquí te contamos sobre algunos de los destinos turísticos cercanos a la ciudad que no te puedes perder, ideales para unas mini vacaciones en el próximo puente; pues el lunes 16 de marzo es considerado día de descanso obligatorio ante la Ley Federal del Trabajo (LFT), en conmemoración al natalicio del ex presidente de México, Benito Juárez.

Chapala

Situado a la orilla del Lago de Chapala, el lago más grande de México, Chapala es un destino emblemático.

5 actividades imperdibles en Chapala

De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Jalisco, entre las actividades destacas que puedes hacer en Chapala están:

1. Captura una postal en el “Rinconcito de amor”

En el muelle del malecón encontrarás el famoso arco Rinconcito de Amor, un romántico homenaje a la icónica actriz María Félix. Es uno de los puntos más fotografiados del lugar.

2. Descubre la historia de la Isla de Mezcala

La misteriosa Isla de Mezcala, también llamada Isla del Presidio, es ideal para quienes disfrutan de la historia. Puedes llegar en taxi acuático o mediante un recorrido guiado que revela los secretos del lugar.

3. Vive el enoturismo en viñedos cercanos

A poca distancia del lago se encuentran propuestas enoturísticas como Finca La Estramancia y Viñedo El Tejón, donde es posible disfrutar recorridos y degustaciones de vino (con reservación previa).

4. Disfruta una nieve de garrafa en el malecón

Pasear por el malecón mientras saboreas una tradicional nieve de garrafa es una de las experiencias más sencillas y agradables para disfrutar el ambiente del lugar.

5. Recorre el corredor cultural

Camina por el malecón y explora su corredor cultural, iniciando en la escultura La Vela y haciendo una parada obligada en las letras monumentales de Chapala para capturar una foto memorable

Nueva Ruta del Tequila en Los Altos de Jalisco

Jalisco es pionero en esta bebida espirituosa más allá del municipio de Tequila, y es que el año pasado la Secretaría de Turismo del Estado anunció la nueva Ruta del Tequila de Los Altos que se consolida como una nueva propuesta turística, al integrar ocho municipios de la región: Acatic, Tepatitlán de Morelos, San Ignacio Cerro Gordo, Arandas, Jesús María, Atotonilco El Alto, Ayotlán y Tototlán.

En conjunto, ofrecen 75 productos y experiencias turísticas, entre las que destacan tres municipios de Jalisco: Arandas, Tepatitlán y Atotonilco, destinos preparados para recibir visitantes con una amplia oferta de destilerías, hospedaje y gastronomía.

Como parte de este proyecto, 16 casas tequileras se han sumado para fortalecer la experiencia turística en la región, en donde las y los visitantes pueden recorrer destilerías con visitas guiadas, participar en catas y degustaciones, así como disfrutar de la gastronomía local y nacional en cantinas, restaurantes, mercados y puestos tradicionales.

