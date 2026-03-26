Es bien sabido que la gastronomía de Jalisco está por pasar uno de sus momentos más importantes de cara al Mundial, ya que el Gobierno del Jalisco anunció este pasado 24 de marzo que Guadalajara será la Host City de la Ceremonia de la Guía Michelin México 2026, a celebrarse el próximo 20 de mayo. Sin embargo, ¿qué significa realmente esa responsabilidad y cómo reforzará a la cultura gastronómica del Estado? En esta nota te contamos los detalles.

Empecemos por algo, la noticia da más visibilidad a la ya de por sí conocida Perla Tapatía, además de que posiciona a Jalisco como uno de los destinos gastronómicos más relevantes de México. La llegada de la Guía Michelin es una oportunidad para dar a conocer tanto propuestas de alta cocina hasta tradicionales cenadurías y taquerías.

¿Por qué la Guía Michelin fortalecerá la gastronomía de Jalisco?

La presencia de Michelin en Jalisco marca el inicio de un proceso de evaluación internacional con inspectores anónimos, lo que impulsa a los restaurantes a cuidar aún más sus ingredientes, la técnica, el servicio y la experiencia. Otros de sus beneficios serán:

Una mayor proyección internacional pues, restaurantes de Guadalajara y destinos como Puerto Vallarta podrán obtener Estrellas Michelin, atrayendo turismo de todas partes.

Reconocimiento a la cocina tradicional, desde la icónica torta ahogada, pasando por la birria y la carne en su jugo podrán destacar con distinciones como el Bib Gourmand, que premia la calidad a buen precio.

Como punto extra, la Estrella Verde Michelin abrirá la puerta a reconocer prácticas responsables en restaurantes locales. Por su parte, Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, insistió en rueda de prensa que la Guía Michelin beneficiará, sobre todo, a la industria turística y gastronómica, pasando por toda la cadena de personas involucradas.

Guadalajara será epicentro de la Guía Michelin

Ser sede de la ceremonia convertirá a Guadalajara en el punto de encuentro de chefs, críticos, medios especializados y líderes de la industria culinaria; lo que genera en automático una plataforma de promoción internacional.

Según reportó en días recientes esta casa editorial, la Secretaria de Turismo del Estado, Michelle Fridman fue enfática en aclarar que la identidad gastronómica de Jalisco es el principal motor para potenciar la alianza con Michelin. En pocas palabras, el impacto de la Guía Michelin irá más allá de los restaurantes, pues favorecerá a la cadena productiva del estado jalisciense.

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AO

