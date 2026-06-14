Guerra Cristera: Cuando el Estado también quiso administrar

Hay periodos en la historia en que los hombres en el poder no se conforman con gobernar carreteras y predios, recaudar impuestos o imponer obediencia de las leyes y reglamentos. Quieren algo más completo: desea regular también el corazón íntimo de un pueblo, vigilar sus símbolos y hasta domesticar sus oraciones; decidir hasta dónde puede tocarse una campana y en qué rincón debe resguardarse un sacerdote. Entonces ya no estamos solo ante un conflicto político. Estamos ante una batalla por el poder de controlar hasta la piedad de la gente.

Los documentos que hemos rescatado del Archivo Vaticano, aun leídos de manera parcial y con algunos pasajes todavía por cotejar, dejan ver con notable claridad que la persecución religiosa en México no fue una invención retrospectiva de la memoria católica ni una reacción súbita provocada únicamente por la Ley Calles. Mucho antes de que la Cristiada estallara como guerra abierta, ya se estaba incubando un régimen de sospecha de intervención, restricción, humillación y sometimiento al catolicismo público. Lo que estos papeles muestran no es un rayo aislado, sino la tormenta que se formaba.

Uno de los textos más reveladores es el llamado Decreto de Toluca, reproducido en inglés para ser enviado a los interlocutores en el vecino país. En estos documentos se fijan las “condiciones bajo las cuales se permite el culto católico en México”. El simple encabezado ya encierra una filosofía de poder. No se habla de libertad religiosa como un derecho por encima del Estado, sino de una tolerancia vigilada, concedida desde arriba, condicionada y revocable en cualquier momento. El Gobierno no reconoce un espacio propio a la Iglesia: más bien la deja subsistir como quien le permite respirar a un vencido ya tirado en el suelo.

El contenido del decreto es todavía más elocuente. Se prohíbe predicar, pues es una manera de “excitar al pueblo al fanatismo”. Se prohíben ayunos y penitencias. Se eliminan ingresos clericales ligados a bautizos, matrimonios y limosnas. Se prohíben las misas de réquiem. Las iglesias solo pueden abrir el domingo por la mañana. Las confesiones quedan absolutamente prohibidas, dentro o fuera del templo, y el sacerdote que las oiga queda expuesto no únicamente al destierro, sino incluso a la pena capital. Solo un sacerdote, designado por el gobernador, puede decir misa dominical en Toluca; ese sacerdote debe vestir como civil, no llevar cuello romano, no vivir junto a la parroquia y someterse, en los hechos, a la autoridad civil. Quedan prohibidas, además, muchas ceremonias fundamentales: bautismos, matrimonios, bendición de tumbas, funerales. El poder llega al extremo de prohibir a los fieles besar la mano del sacerdote.

No estamos aquí ante una simple reglamentación administrativa. Estamos ante un proyecto de mutilación religiosa. La Iglesia no es expulsada del todo, porque al poder todavía le conviene administrar la apariencia de tolerancia, pero se busca reducirla a una sombra sin influencia. Se le permite existir, sí, pero como una existencia ya humillada, vigilada y casi clandestina. El sacerdote deja de ser padre espiritual para convertirse en funcionario tolerado por el gobernador. El templo deja de ser casa viva de una comunidad y se transforma en recinto sometido a horarios, con sospecha y permisos. El culto ya no fluye desde la tradición de un pueblo, sino desde la ventanilla de la oficina del poder civil.

Otro documento, fechado en Monterrey el 14 de julio de 1914 y firmado por Antonio I. Villarreal y A. de la Paz Guerra, confirma que no se trataba de un exceso aislado o local, sino de una lógica más amplia. Allí se afirma que la institución católica representa un peligro para la tranquilidad y el progreso del país y, en consecuencia, se reabren algunas iglesias únicamente bajo condiciones severas. Los sacerdotes —principalmente los jesuitas— de cualquier nacionalidad son expulsados del Estado de Nuevo León. Los sacerdotes restantes deben probar y prometer su abstención de meterse en asuntos políticos. Las iglesias solo estarán abiertas de seis de la mañana a una de la tarde. Quedan solemnemente prohibidos los confesionarios y las confesiones. Se prohíbe al público entrar a las sacristías. Las iglesias pueden usarse incluso para celebrar fiestas nacionales y el triunfo de las armas constitucionalistas. Los colegios católicos deben someterse estrictamente a los programas y textos oficiales. Las infracciones se castigan con multas, prisión, clausura y expulsión.

Archivo Vaticano. Documentos revelan que la persecución religiosa en México fue un proceso gradual y estructurado de sometimiento. ESPECIAL

Aquí el lenguaje del Estado se desnuda aún más. La Iglesia ya no es vista simplemente como una corporación rival o un residuo del antiguo régimen. Se le considera un foco de influencia que debe ser despojado de toda capacidad educativa, política, simbólica y comunitaria. Lo decisivo no es solo que el poder quiera separar la Iglesia del Estado. Eso, al menos en teoría, podría discutirse en términos modernos. Lo decisivo es que busca vaciarla de su base y tejido social, arrancarle toda influencia pública, convertirla en religión sin vida, ritual sin cuerpo, fe sin escuela, culto sin campanas, sacerdocio sin presencia visible.

En esa medida, estos decretos revelan algo más profundo que un anticlericalismo administrativo: muestran un impulso de sustitución espiritual. El Estado revolucionario —o ciertos sectores de él— no solo pretendieron gobernar; buscaron ocupar el lugar de un árbitro moral, pedagógico y simbólico de la nación. Ya no bastó con limitar a la Iglesia: había que domesticar el alma colectiva. El viejo santuario debe ceder su sitio al nuevo altar cívico.

La carta del 17 de octubre de 1914 enviada por el reverendo R. H. Tierney a William Jennings Bryan, entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, ilumina la otra cara del drama: la internacionalización de la denuncia católica. Tierney afirma que la guerra contra el catolicismo en México no es persecución contra una confesión en particular, sino una guerra contra la religión católica como tal. La frase puede sonar apologética, y sin duda lo es, pero no por ello deja de ser significativa. Nos muestra cómo el mundo católico leía los acontecimientos: no como un simple litigio entre instituciones, sino como un embate contra la idea misma de Dios en la vida pública.

La fuerza del documento no reside solo en su tono, sino en el material adjunto, el llamado Documento A, donde se enlistan confiscaciones de bienes, asesinato y tortura de sacerdotes, profanación de iglesias, violación de religiosas, conversión de conventos en burdeles, montajes obscenos para desacreditar al clero, interferencia sistemática con la libertad de culto y negación oficial de la existencia de Dios por parte de ciertas autoridades. Desde luego, un historiador serio debe distinguir niveles de prueba. Un decreto oficial tiene una solidez distinta a una lista de atrocidades presentada en un contexto de denuncia diplomática. No todo en esa enumeración puede recibirse sin contraste posterior. Pero sería un error desecharla como mera propaganda. Su valor es doble: por un lado, registra el tipo de ultrajes que el catolicismo mexicano y sus aliados consideraban reales o verosímiles; por otro, muestra que la percepción de una persecución brutal ya circulaba más allá de México y buscaba influir en la mirada internacional.

Así, los decretos de Toluca y Monterrey ponen ante nuestros ojos la arquitectura jurídica y disciplinaria de la persecución; la carta de Tierney y su anexo revelan su dimensión moral, emocional y propagandística. Una cosa es la estructura del control; otra, el grito que ese control provoca. Juntas, ambas fuentes, permiten asomarnos a una realidad donde la Iglesia aparece no como un poder monolítico enfrentado abstractamente al Estado, sino como una institución herida, vigilada, despojada y, al mismo tiempo, empeñada en denunciar al mundo el carácter de la agresión que ya sufría.

Pero acaso el documento más fino y estratégicamente revelador de todos sea el texto italiano de 1922 sobre una asociación secreta en México, discutido en una congregación particular de la Santa Sede. Aquí ya no estamos ante decretos de autoridades mexicanas ni ante denuncias dirigidas a Washington. Estamos dentro del laboratorio de la prudencia y el temor de Roma. El lenguaje cambia. Se vuelve más medido, más inquieto, más estratégico. Los cardenales consultados discuten si una asociación secreta mexicana, nacida en Morelia, de forma clandestina orientada a la defensa de la Iglesia, merece censura o tolerancia.

La Iglesia era considerada un foco de influencia que debía ser despojado de toda participación en la vida educativa, política, simbólica y comunitaria. ESPECIAL

La opinión de Vannutelli resulta especialmente iluminadora. Sostiene que la asociación no merece ser condenada ni por su sustancia ni por su origen ni por sus efectos, y considera lícito e incluso justo el secreto dadas las circunstancias mexicanas. Afirma, además, que dicha organización no promueve la revolución, sino la resistencia pasiva, y que busca un bien altamente nacional: acabar con la persecución religiosa. El cardenal De Lai, en cambio, expresa sus reservas serias: recuerda la condena eclesiástica a las sociedades secretas, teme el escándalo si la asociación es descubierta por el Gobierno y sospecha de una estrategia demasiado humana, demasiado calculadora. A su vez, el cardenal Vico percibe un fin político evidente y duda que los obispos deban involucrarse.

Este intercambio es precioso porque nos deja ver la transformación del problema. En 1914, la Iglesia aparece como víctima de decretos persecutorios. En 1922 aparece, además, como una comunidad que ya busca organizar su defensa bajo condiciones de hostilidad persistente. Roma ya no está únicamente observando atropellos; está valorando mecanismos de resistencia, midiendo riesgos, sopesando prudencias y temiendo que el remedio agrave la herida. El conflicto ha madurado. La cuestión mexicana ya no es solo pastoral ni jurídica. Es estratégica. Se debate cómo defender la Iglesia sin comprometer su legitimidad; cómo resistir sin precipitar el desastre; cómo no abandonar el rebaño sin empujarlo a una vía que termine por incendiarlo todo.

Aquí asoma con fuerza una tesis que estamos investigando: la Guerra Cristera no puede entenderse como una explosión repentina producida por una ley desafortunada, sino como la culminación de un proceso anterior de recelo jacobino, control institucional, humillación litúrgica y asfixia social del catolicismo. Antes del disparo vino el cerco. Antes del mártir vino el expediente. Antes del fusilamiento vino el decreto. Y antes del grito de “¡Viva Cristo Rey!”, hubo años en que el poder quiso decidir cuántas iglesias podían abrirse, qué sacerdote podía oficiar, si podía tocarse una campana, si podía oírse una confesión o si un niño podía ser bautizado sin permiso del orden revolucionario. Y antes de las leyes de reforma.

En el fondo, estos documentos permiten ver, en parte, la gran tragedia del México posrevolucionario temprano: no solo se enfrentaron dos poderes, sino dos concepciones de la visión del poder. De un lado, un Estado que se pensaba constructor de la nación moderna y que veía en la Iglesia un rival educativo, moral y político que debía ser reducido. Del otro, una comunidad religiosa que no se sentía una corporación más, sino depositaria de una verdad superior, encarnada en costumbres, sacramentos, símbolos y lealtades profundas del pueblo. Cuando el Estado quiso replegar esa fuerza al rincón de una religiosidad muda y decorativa, tocó una fibra demasiado honda. No estaba simplemente administrando instituciones; estaba interviniendo en la memoria espiritual de México.

Por eso estos textos son tan valiosos. No solo documentan medidas concretas. También dejan ver una psicología del poder. La autoridad revolucionaria teme la influencia eclesial porque intuye que el pueblo no vive únicamente de consignas, escuelas oficiales y mandatos jurídicos. Vive también de símbolos heredados, de los altares familiares, de las campañas parroquiales, de entierros, de fiestas patronales, de confesiones dichas en voz baja, de la bendición sobre los muertos. Para quien sueña con un Estado total en su pedagogía moral, todo eso aparece como obstáculo, como rival, como sombra del antiguo régimen. La persecución brota entonces no nada más del odio, sino también del miedo: miedo a no ser el único formador del alma nacional.

En esa grieta nació la futura Cristiada. Estos papeles vaticanos, todavía susceptibles de ampliación y cotejo, son ya suficientes para sostener una afirmación decisiva: la persecución religiosa anterior a 1926 fue real, estructurada y mucho más profunda de lo que la versión simplificada de la historia suele admitir. No fue una anécdota periférica. Fue un proceso de reducción sistemática de la vida católica pública y una tentativa de someter lo sagrado a la soberanía del nuevo poder.

Y quizá allí, justamente allí, se halla la clave más honda del drama: cuando el Estado quiso administrar la fe, el alma se resistió. A veces en silencio, a veces en la clandestinidad, a veces con prudencia y a veces con desesperación. Pero resistió. Porque hay dominios donde la política puede mandar mucho, pero no en todo; puede confiscar bienes, cerrar templos, imponer horarios, expulsar sacerdotes y dictar decretos, pero no logra apagar del todo esa antigua llama que arde en el corazón de los pueblos cuando sienten que, al prohibirles rezar como han rezado siempre, no solo les están cerrando una iglesia, sino arrancándoles una parte de sí mismos.