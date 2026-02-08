De las Leyes de Reforma a los Cristeros: Cuando el diálogo se volvió imposible

La Guerra Cristera fue el desenlace de un proceso largo: de 1857 a 1926 se acumuló una fractura política y espiritual que nadie supo sanar. No se trata de buenos y malos, sino de razones parciales convertidas en absolutos. Y cuando eso ocurre, el país se rompe.

En los archivos del Vaticano reposa un documento que no es solo papel: es temperatura moral.

Una carta escrita por el Nuncio Apostólico y dirigida a Roma (SS CC AEESS 1928-1929 P. 521 FASC. 228 P. 14-20). No es un simple informe diplomático. Es un grito contenido, una súplica vestida de protocolo, un intento desesperado de explicar lo inexplicable: cómo un país que nació católico terminó persiguiendo a muerte a sus propios sacerdotes.

Y en ese documento aparece una frase que, por su sobriedad, corta como cuchillo:

“La hostilidad contra la Iglesia no comenzó con Calles. Comenzó en 1857”. Setenta años antes.

Pero esa frase, si se la deja sola, también puede engañar. Porque en 1857 no solo comenzó una hostilidad. Comenzó también un intento —legítimo en su intención y brutal en su método— de liberar a México de estructuras que muchos consideraban opresoras. La tragedia de la Guerra Cristera no fue que un bando tuviera razón y el otro estuviera equivocado. Fue que ambos tenían razones parciales y ninguno supo escuchar.

México no despertó un día y decidió declarar la guerra a Dios; tampoco despertó un día y decidió romper las cadenas de un poder clerical omnipresente.

México heredó una guerra que venía de lejos, la adaptó a sus propias heridas y la dejó crecer en silencio hasta que el diálogo se volvió imposible. Lo que estalló en 1926 fue el resultado de una conversación interrumpida durante décadas.

I. La genealogía europea: Cuando el poder quiso redefinir lo sagrado

Para comprender esta fractura hay que retroceder varios siglos y cruzar el Atlántico. La Guerra Cristera no se entiende solo desde Jalisco o Michoacán; comienza a explicarse cuando el poder político europeo empezó a disputar a la religión el derecho de definir lo sagrado.

Durante siglos, Europa vivió bajo un orden donde el poder político y el poder espiritual coexistían en tensión. Reyes y Papas discutían, pactaban y se enfrentaban, pero compartían una premisa común: la legitimidad tenía una dimensión que trascendía lo meramente humano. Ese consenso se quebró.

La ruptura iniciada con Martín Lutero fragmentó la autoridad espiritual y abrió la puerta a su subordinación al poder temporal. Más tarde, la Ilustración dio un paso decisivo al proponer que la razón humana podía fundar por sí sola el orden social, sin referencia a una autoridad eclesial.

Las preguntas eran legítimas: críticas a privilegios indebidos, a poderes no electos, a instituciones que acumulaban riqueza mientras predicaban pobreza. El problema no fue la pregunta, sino el método.

Aquí aparece una figura decisiva: Napoleón Bonaparte. El 2 de diciembre de 1804, en Notre Dame, ante el Papa Pío VII convocado casi como testigo decorativo, Napoleón se colocó la corona a sí mismo. No esperó bendición. No pidió permiso. Declaró, sin decirlo, que el poder nacía de su propia voluntad.

Ese día nació algo nuevo: el Estado que ya no reconoce ninguna autoridad que no emane de sí mismo. No solo un gobierno, sino una religión civil. El Estado como nuevo sacerdote, nueva biblia y nueva moral.

Napoleón no destruyó la Iglesia: la sometió. El Concordato de 1801 parecía paz, pero escondía control; los Artículos Orgánicos convirtieron a los obispos en funcionarios vigilados. Cuando el Papa se resistió, Napoleón invadió los Estados Pontificios, lo arrestó y llegó a imaginar la sede pontificia domesticada en París.

El Imperio cayó antes de consumar ese proyecto, pero la idea sobrevivió: lo sagrado podía ser arrinconado por decreto. Y ese modelo viajó. Con ejércitos, con códigos civiles, con redes ideológicas que soñaban con modernizar naciones enteras. Y llegó a México.

II. 1857: Cuando dos Méxicos comenzaron a no reconocerse

En 1824, la primera Constitución mexicana afirmaba sin ambigüedad: “La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana”. Treinta y tres años después, en 1857, Dios desapareció del texto legal.

No fue un descuido, fue una decisión. Pero fue un capricho.

Benito Juárez y los liberales reformistas tenían sus razones. La Iglesia mexicana concentraba un enorme poder económico y social: tierras, educación, hospitales, cementerios, registro civil. Para muchos indígenas, era también el recuerdo de un sistema donde lo eclesiástico y lo hacendario se confundían. Para muchas mujeres, una institución que no ofrecía salida civil a matrimonios destructivos. Para algunos intelectuales, un poder censor y anclado en el pasado. Había problemas reales.

Las Leyes de Reforma intentaron resolverlos: nacionalización de bienes, matrimonio civil, educación secular, libertad de culto. Pero la forma fue devastadora.

No hubo diálogo social suficiente. No hubo pedagogía del cambio. Se impuso por decreto, con la convicción ilustrada —tan racional como ingenua— de que la ley bastaría para transformar conciencias.

Aquí aparece el primer error trágico: creer que se puede modernizar una sociedad ignorando lo que esa sociedad considera sagrado.

Para las élites urbanas, era progreso. Para millones de mexicanos rurales, era despojo existencial.

En los pueblos, la religión no era una opinión privada. Era la trama que sostenía bodas y entierros, cosechas y calamidades, esperanza y consuelo. Era el lenguaje con que se nombraban el bien y el mal, la vida y la muerte.

El Estado creyó estar legislando derechos.

El pueblo sintió que le arrancaban el alma.

Ambos tenían razón parcial. Ninguno supo escuchar.

Y la herida quedó abierta.

Maximiliano de Habsburgo. Trató de instaurar una monarquía moderna y conciliadora, sin resultados favorables. ESPECIAL

III. Maximiliano y Madero: Los puentes que no resistieron

En medio del trauma, hubo intentos de conciliación.

Maximiliano de Habsburgo llegó en 1864 como católico liberal, intentando una monarquía moderna que conciliara tradición y progreso. No derogó las Leyes de Reforma; las moderó. Los liberales lo rechazaron por monárquico; los conservadores se sintieron traicionados. Fue fusilado en 1867. Con él murió una posible tercera vía.

Décadas después, Francisco I. Madero representó otro intento. Católico sincero y masón moderado, creyó posible transformar México sin pisotear la fe popular. Fue asesinado en 1913.

Con Madero se desplomó la última oportunidad de diálogo amplio. Después de él, solo quedaron dos opciones: imposición o resistencia.

IV. Carranza y Calles: De la ley fría a la persecución intensa

Venustiano Carranza fue el verdadero y más duro arquitecto ideológico de la persecución al episcopado, porque estaba convencido de que ellos se habían involucrado en la caída y muerte de Madero. Y Plutarco Elías Calles fue el flagrante ejecutor.

La Constitución de 1917 retomó y radicalizó el proyecto liberal: educación laica obligatoria, restricciones al culto público, negación de personalidad jurídica a las iglesias, vigilancia estricta del clero. No era improvisación: era la culminación de un modelo estatal heredado de Europa.

Carranza creyó sinceramente que el Estado debía ser el único educador moral.

Calles convirtió ese diseño en arma. La Ley Calles de 1926 (que estudiaremos más a fondo posteriormente) no solo reguló: persiguió. Cerró templos, expulsó sacerdotes, criminalizó la fe pública.

Entonces, en el centro-occidente del país, el pueblo católico fácilmente tomó las armas y se opuso.

No todo México. No todos fueron cristeros. Había obreros que apoyaban al Gobierno, campesinos con memorias distintas, mujeres que celebraban el matrimonio civil, intelectuales que respiraban aliviados.

México estaba dividido consigo mismo.

Y cuando dos visiones del mundo se vuelven incompatibles —cuando cada una cree tener a Dios o a la Razón exclusivamente de su lado—, el diálogo muere, y nace la confrontación.

V. La lección que nos dejó y no hemos tomado en cuenta: Cuando el modo de hacer las cosas importa más que el que solo se hicieran

Cien años después, la pregunta sigue viva: ¿Se pudo evitar?

Sí.

Si el Estado hubiera comprendido que modernizar no es arrasar con una manera de vivir las creencias, que reformar no es humillar, que una ley necesita legitimidad simbólica además de jurídica.

Y a su vez, la Iglesia hubiera comprendido que renunciar a tantos privilegios económicos inequitativos no era traicionar al Evangelio y que era mejor dialogar con la modernidad, lo que no equivalía a perder la fe y la misión evangelizadora como un sustento firme de la piedad del pueblo.

La Guerra Cristera no fue el enfrentamiento entre el bien y el mal.

Fue el choque entre dos visiones parciales que se creyeron absolutas.

Fue la tragedia de un país que no supo construir un espacio donde cupieran dos maneras de entender lo sagrado, la comunidad y el futuro.

Y, como siempre, el pueblo pagó el plato roto.

VI. Mirar de nuevo la historia: El revisionismo como acto de madurez

Revisar la historia suele incomodar. Se confunde el revisionismo con la negación o censura de muchos datos, y la relectura con la traición a los relatos heredados. Pero mirar el pasado desde otros ángulos no empobrece la historia: la enriquece. La vuelve más humana, más compleja y, sobre todo, más verdadera.

Las versiones oficiales cumplen una función: ordenar, simplificar, dar coherencia. Pero toda simplificación tiene un costo. Deja fuera matices y hasta voces incómodas, contradicciones profundas. El revisionismo histórico no busca destruir esos relatos, sino completarlos, someterlos a nuevas preguntas, iluminar las zonas que quedaron en la sombra.

En la Guerra Cristera, este ejercicio es indispensable. Durante décadas se ha explicado desde las trincheras ideológicas: o como fanatismo reaccionario, o como epopeya sagrada sin fisuras. Ambas lecturas amputan la realidad. Y cuando la historia se mutila, regresa convertida en resentimiento.

Revisar no es juzgar con superioridad moral desde el presente. Es comprender contextos, miedos y convicciones. Es aceptar que la verdad histórica rara vez cabe en una sola versión. Y que un país que solo tolera una lectura de su pasado se vuelve frágil y dogmático.

Mirar la Guerra Cristera desde múltiples ángulos —jurídico, político, espiritual y psicohistórico— no debilita a México. Lo fortalece. Nos enseña que los conflictos no nacen solo de errores y malas intenciones, sino de diálogos rotos y métodos fallidos.

La historia, cuando se revisa con honestidad, no divide: educa.

La Guerra Cristera terminó en 1929, sí. Pero su raíz —esa incapacidad de escucharnos cuando la verdad nos incomoda— sigue respirando en nuestra vida pública.

Porque el conflicto no nació cuando sonó el primer disparo: nació cuando la palabra dejó de ser puente y se volvió piedra.

Este centenario, entonces, no es un aniversario: es un examen.

No nos preguntamos qué bando tenía razón, sino por qué dejamos de dialogar antes de empezar a matarnos.

Y la pregunta que nos deja en la puerta de los siguientes artículos no es histórica: es moral. Hacer una exploración autocrítica de lo acontecido.

¿Queremos entendernos… o estaremos en el desdén, la ignorancia o tal vez caer, una vez más, en volver a luchar en vez de buscar acuerdos?