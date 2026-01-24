Amenazan con cerrar accesos al Estadio Azteca en la inauguración del Mundial 2026

Habitantes de la Ciudad de México amagan con un posible boicot del partido de inauguración del Mundial 2026 de la FIFA. Los manifestantes buscan establecer diálogos con autoridades para alcanzar medidas para frenar el alza en el costo de la vivienda en zonas aledañas al Estadio Azteca que, durante la celebración del mundial, será conocido como Estadio Ciudad de México.

A través de pancartas y bloqueos viales, los habitantes han denunciado que, tras el anuncio del Mundial, los precios en las viviendas y el costo de vida se han disparado especialmente en colonias del sur de la capital. Así mismo, señalan que los desarrollos inmobiliarios y la remodelación de viviendas han generado desplazamiento de familias y presión económica.

De acuerdo con datos de Asambleas Vecinales contra Mega construcciones las rentas en las colonias aledañas al Estadio Azteca casi se han duplicado en solo un año. Se tiene registro de rentas que pasaron de los seis o siete mil pesos hasta los 17 o 20 mil.

Entre las organizaciones denunciantes se encuentra Frente Anti-Gentrificación, Pueblos Originarios del Sur de la CDMX, Obreras CDMX, estudiantes de la Escuela de Antropología y vecinos del Estadio Azteca.

Las solicitudes de dichas organizaciones son mayor regulación de plataformas de alojamiento, renegociar el cobro de impuestos a FIFA y monitorear el impacto de la gentrificación por turismo.

Ante la falta de diálogo, los manifestantes advirtieron que podrían cerrar los accesos al Estadio Azteca el 28 de marzo, fecha en la que está agendado el partido de reinauguración del recinto con el partido entre México y Portugal. Además, dejan abierta la posibilidad de manifestarse en la inauguración del Mundial, agendada para el 11 de junio del año presente, en caso de no encontrar soluciones.

Por lo pronto, los grupos anunciaron una caravana y rodada anti mundialista el día de mañana 25 de enero a las 11 horas. Se obstruirá Calzada de Tlalpan desde el puente del estadio Azteca hasta el Metro Xola.

