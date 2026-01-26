Célula delictiva desarticulada en "La Chona" operaba en Guanajuato y Jalisco: SSE

Luego del fuerte operativo policial llevado a cabo en el municipio de Encarnación de Díaz, a partir de un reporte ciudadano a los números de emergencia, elementos de la Policía de Jalisco, adscritos a la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (FOEP), lograron la captura de cinco presuntos integrantes de una célula delictiva especializada en extorsiones y que aparentemente operaba en Guanajuato y Jalisco, dio a conocer este lunes la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE).

La dependencia estatal informó que fue través del número de denuncia anónima 089 que los uniformados estatales recibieron información sobre un grupo de sujetos que extorsionaban a comerciantes en la zona de la Feria del Municipio, en el Barrio del Rosario, por lo que se trasladaron al lugar en una columna de vigilancia conformada también por la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Fue así que, a su llegada, los agentes que participaban en el operativo detectaron a dos sujetos quienes al parecer exigían dinero a un comerciante mediante amenazas, en el cruce de Miguel Hidalgo y Coronel Santiago González.

Además, afirmó la Secretaría de Seguridad, observaron en los alrededores a otros tres individuos, quienes aparentemente custodiaban a los otros dos señalados de la extorsión, y quienes portaban chalecos tácticos, así como "lo que aparentaban ser armas de fuego".

"Conforme a los protocolos de actuación policial, los uniformados desarmaron a los hombres, a quienes le aseguraron dos armas de fuego largas, dos armas de fuego cortas, varios cargadores, cientos de cartuchos, chalecos tácticos, ponchallantas y una mira telescópica", señaló la SSE mediante un comunicado.

Además, dijo, al verificar los datos de los dos automóviles en que presuntamente llegaron al sitio para "apoyar" a los presuntos extorsionadores, detectaron que tenían placas de estados vecinos, sin embargo, se corroboró en tiempo real en las plataformas oficiales que ambos contaban con reporte de robo vigente, por lo que también fueron asegurados.

Por lo anterior, quienes dijeron llamarse Luis Ángel "N", alias "El Pollito" o "El Pollo Chapín", de 23 años, identificado como presunto jefe de plaza y originario de Guatemala, así como Noé "N", de 34; Ángel "N", alias "Papantlas", de 21; Javier "N", de 24; y José "N", de 18, fueron detenidos y puestos a disposición de un agente del Ministerio Público que se encargará de continuar con las averiguaciones para determinar su situación legal.

Con ellos suman ya al menos nueve personas detenidas en Jalisco bajo la puesta en marcha de la nueva estrategia contra las Extorsiones en Jalisco y en México, como parte del reforzamiento impulsado a nivel nacional contra los fraudes y las extorsiones y su homologación a nivel estatal, de acuerdo con datos de las autoridades estatales y la Fiscalía de Jalisco. En este sentido, la ciudadanía puede llamar al 089 de manera completamente anónima, para denunciar en tiempo real la comisión de este tipo de ilícitos y evitar que sean concretados.

Entre los delitos que pueden denunciarse en esta línea se encuentran, por ejemplo, intentos de cobro de piso en persona o de manera telefónica, montachoques o secuestros virtuales, aunque también pueden denunciarse casos relacionados con el narcotráfico y la venta o distribución de drogas.

YC