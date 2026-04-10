Guadalajara y Zapopan: Venden diésel y gasolina premium hasta en 30.32 y 30.19

Los precios de los hidrocarburos en la zona metropolitana de Guadalajara siguen incrementándose a pesar de los esfuerzos del gobierno federal por contener las alzas con estímulos fiscales.

En estaciones como Gasoabastecimiento, ubicada en la Calzada del Ejército 968 en Guadalajara, el precio del diésel se cotiza en 30.32 pesos por litro.

En la estación Servicios y Combustibles Tepeyac, ubicada en Calle Paseos de los Virreyes 4279, el litro de diésel se vende a 30.30 pesos por litro.

En otras estaciones como la de Servicio Laurel, ubicada en Presa Laurel número 194, la gasolina Premium se oferta hasta en 30.19 pesos por litro de acuerdo con la página de la Comisión Nacional de Energía.

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Transportistas y automovilistas piden apoyo al Gobierno federal

Los transportistas y automovilistas pidieron al Gobierno federal más apoyos, pues cada vez pagan más para cargar el automóvil o la camioneta. "Los precios se comenzaron a incrementar desde hace tres semanas; nos subieron casi tres pesos por litro", explicó Alfredo Cárdenas Garza, empresario transportista y expresidente de Canacar Jalisco. "Que no nos pegue tanto porque cargarle tres o cuatro pesos por cada litro nos está pegando muchísimo", explicó Jesús, un automovilista.

Según el portal PetroIntelligence, los precios promedio reportados este viernes son de 24 pesos por litro para la regular, 29.14 pesos para la premium y 28.94 pesos el diésel.

Hemos observado en distintas ciudades precios por arriba de los 30 pesos por litro; esto es derivado de costos logísticos en su mayoría. "Por supuesto que hay casos donde estos grandes precios son consecuencia de la calidad del servicio, la calidad del combustible o las inversiones correspondientes", comentó Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence.

No obstante, el directivo aclaró que la tendencia alcista ya pasó y los precios promedio comenzaron a registrar una ligera disminución a partir de esta semana. "El viernes pasado se actualizaron a la baja los precios de referencia de Pemex y estos precios son los precios de referencia del mercado que toman los demás indicadores; también se actualizaron los estímulos a la alza, entonces básicamente vamos a ver una disminución en las estaciones de servicio", detalló.

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El especialista explicó que el periodo de ajuste de los precios a la baja se deberá registrar a final de esta semana y la próxima semana. De esta manera, dijo que a inicios de la próxima semana los precios deben estar cerca del precio objetivo, en el rango de los 28.30 a 28.50 pesos por litro en diésel y premium. Finalmente, dijo que los anuncios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un posible acuerdo con Irán podrían disminuir entre 10 y 15 por ciento los precios internacionales de los hidrocarburos.

Profeco inició operativo de vigilancia a gasolineras

La Profeco inició hace unos días un operativo de vigilancia a gasolineras para que se respete el precio máximo de 24 pesos por litro de gasolina magna y 28.28 pesos el diésel, pactado con los concesionarios. Incrementan subsidios para amortiguar impacto en consumidores. El repunte en los precios internacionales del petróleo, derivado del conflicto en Medio Oriente y las tensiones en el Estrecho de Ormuz, presionó el costo de los combustibles en México.

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Ante este escenario, la Secretaría de Hacienda incrementó los subsidios (estímulos fiscales) al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para amortiguar el impacto entre los consumidores y evitar que aumenten los costos de los combustibles. Para la semana del 4 al 10 de abril, el subsidio al diésel alcanzará el 81% del IEPS, lo que implica que el Gobierno dejará de recaudar 5.97 pesos por litro.

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De lo contrario, el sector transportista tendría que absorber esa cantidad, con repercusiones, principalmente, en la cadena de suministro o el traslado de las mercancías de todo tipo en el país. Estos estímulos funcionan como un "colchón" fiscal: cuando suben los precios internacionales, el Gobierno reduce el cobro del IEPS para evitar que el incremento se traslade completamente al consumidor final. Sin embargo, esto también implica una menor recaudación para las finanzas públicas.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que se dejan de recibir alrededor de cinco mil millones de pesos a la semana por el cobro del IEPS a gasolina y diésel, que es el apoyo que el Gobierno federal destina a los gasolineros.

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