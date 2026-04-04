Guadalajara vive una noche astronómica en el Centro

Ian quiere ver la Luna. Se describe como un aficionado del espacio: conoce de planetas, agujeros negros, supernovas, nebulosas y galaxias. Esperando su turno en la fila para mirar hacia el cielo a través del telescopio, para él, de 11 años, la noche astronómica que se celebró esta noche en el Centro Histórico como parte del Festival Bien de Noche Guadalajara es una actividad perfecta para los amantes de la astronomía, y como él, decenas de tapatíos y tapatíos aprovecharon el telescopio para mirar hacia el espacio.

Con el reciente despegue de la misión lunar Artemis II -que representa el regreso de la humanidad al astro luego de 54 años de la última misión Apolo-, Ian espera ver el lado oscuro de la Luna. Ese lado, lo tiene claro, “que nunca se ha visto, pero ahora sí se va a ver”. Es una inspiración, comenta con firmeza.

“Me parece bien para los que nos gusta la astronomía. A mí me gusta todo [...]. Vi el despegue del cohete (Artemis II). (De la Luna) se va a ver su lado oscuro. Ahora sí se va a ver”, puntualiza.

Ian se describe como un aficionado del espacio: conoce de planetas, agujeros negros, supernovas, nebulosas y galaxias. EL INFORMADOR/O.GONZÁLEZ

Como parte del Festival Bien de Noche Guadalajara, en el Centro se llevaron a cabo una serie de actividades recreativas con temática del Día del Niño. Además de la noche astronómica en la explanada de los Dos Templos, sobre Paseo Fray Antonio Alcalde hubo conciertos al aire libre, proyecciones de cine y la Vía RecreActiva nocturna.

En el Parque de la Revolución se llevaron a cabo actividades recreativas, como partidas de ajedrez y presentaciones artísticas, mientras que en el Andador Palestina Libre, a un costado del Museo de las Artes (MUSA) de la Universidad de Guadalajara, también se amenizó con música en vivo el recorrido de ciclistas y corredores que llenaban avenida Vallarta.

Con la noche astronómica, las y los asistentes tuvieron la oportunidad de ver las manchas y lunas de Júpiter, los anillos de Saturno y otros astros en el espacio. Para Franco, de 13 años, esta actividad representa la oportunidad de aprender y pasar un rato en familia.

“Al ver (los planetas) yo creo que les fomenta intriga y aprender más sobre ellos [...]. Me gusta bastante el espacio. De hecho, tomé un curso de astronomía”, expresa.

Franco es un conocedor de la misión Artemis II. “Los humanos van a volver a la Luna. Según yo, van a llevar a cabo experimentación del humano en el espacio profundo. Estoy emocionado y siento que será como en 1968, pero con un poco más de novedad y un poco más de accesibilidad”, menciona.

Franco es un conocedor de la misión Artemis II. EL INFORMADOR/O.GONZÁLEZ

Connie aprovechó el periodo vacacional para que su hija, Andrea, pueda ver el espacio a través de un telescopio. Considera que es una actividad “muy bonita”, pues no siempre se tiene acceso a este tipo de aparatos. “Es muy bonita y muy interesante porque no estamos acostumbrados a andar viendo los planetas y menos porque no tenemos los accesorios para verlos. Es una actividad muy padre para que conozcamos qué es lo que hay afuera de nuestro planeta”.

Andrea espera ver un planeta. Tras enterarse de la misión Artemis II, se empapó del resto de los viajes a la Luna. “Lo vi en redes y busqué más cosas. Vi el cohete despegar”, concluye. Sus ojos brillaban a través de sus lentes.

Andrea espera ver un planeta. Tras enterarse de la misión Artemis II, se empapó del resto de los viajes a la Luna. EL INFORMADOR/O.GONZÁLEZ

YC