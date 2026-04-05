Uniformados de la Policía Metropolitana (Metropol) detuvieron en Guadalajara a un hombre y a una mujer por presunta portación de arma de fuego y supuesta droga sintética.

En un comunicado, la dependencia informó que los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia en la colonia San Isidro cuando, en Ramón Castellanos y Vergel, detectaron a dos personas circulando a bordo de una motocicleta sin matrícula, por lo que les indicaron que se detuvieran.

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Durante una revisión apegada a los protocolos de actuación, a la mujer le localizaron una mochila que contenía dos envoltorios plásticos con material granulado con las características del crystal.

En tanto, al hombre le aseguraron otra mochila en la que hallaron un arma de fuego calibre .22, un estuche con 26 cartuchos útiles, alrededor de 150 gramos de material granulado con las características del crystal y una báscula gramera.

Por lo anterior, Miriam “N”, de 26 años, y Marco “N”, de 36, quedaron detenidos y fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR).

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MB